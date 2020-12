Le créateur de Silent Hill ouvre son propre studio

Le créateur de Silent Hill, Keiichiro Toyama quitte le studio Sony Japonpour monter son propre atelier de création.

Les créateurs de Silent Hill ont créé leur propre studio de développement

Maître de l’horreur Keiichiro Toyama s’est distingué en tant que réalisateur et auteur du premier « Silent Hill », paru en 1999, et a ainsi créé l’un des la série d’horreur de survie la plus célèbre de l’histoire du jeu vidéo. Au lieu d’être responsable d’autres parties, il est passé au Sony Japan Studio la même année, dont il était membre jusqu’à récemment. Des titres tels que « Sirène » ou « Gravity Rush » émergé.

Maintenant, le créateur de « Silent Hill » veut diriger son propre studio et a maintenant fondé Kazunobu Sato (producteur à Le dernier gardien) et Junya Okura (designer chez « Gravity Rush ») le nouveau Studio de jeux bokeh.

Toyama fabrique-t-il un nouveau Silent Hill?

Il est douteux que Keiichiro Toyama développe encore un autre «Silent Hill». Les droits de la série de jeux sont actuellement toujours avec Konami et étaient les derniers Hideo Kojima, créateur de « Metal Gear Solid » chargé d’un redémarrage. Sauf pour le teaser prometteur et jouable PT cependant, rien du projet n’est apparu jusqu’à ce qu’il soit finalement écrasé à Konami après la sortie de Kojima. C’était dans Année 2014 et depuis lors, il est resté silencieux sur « Silent Hill ».

Après PT: rumeurs d’un redémarrage par Hideo Kojima

Cependant, il est actuellement en circulation Rumeurs via le réseau, après quoi « Silent Hill » en a encore un redémarrer devrait éprouver. Et cela devrait être Hideo Kojima à nouveau à bord qui dirige également son propre studio de développement avec Kojima Productions et après la sortie de Death Stranding travaille maintenant sur un nouveau projet encore secret. Dans certaines circonstances, Kojima pourrait relancer son ancien projet « Silent Hill ».

Tous les deux Les Game Awards le 11 décembre, il devrait premières informations sur une nouvelle partie de la série d’horreur si l’on en croit les rapports.

