Le créateur de Sex Education taquine si Otis et Maeve se réuniront dans la saison 3

L’école est presque de retour en session pour Éducation sexuelle avec la saison 3 sur Netflix le 17 septembre, mais pour ceux qui espèrent qu’Otis et Maeve se réunissent enfin cette saison, vous devrez peut-être conserver cet espoir un peu plus longtemps.

Éducation sexuelle la saison 3 reprendra quelques mois après les événements de la finale de la saison 2 qui ont vu Otis avouer son amour pour Maeve dans un message vocal qu’elle n’a jamais entendu, car Isaac l’a supprimé avant qu’elle n’en ait l’occasion. (Si grossier et si irrespectueux, pour être assez honnête!)

Certaines parties de la saison 3 exploreront probablement les conséquences de cette situation, mais ne retenez peut-être pas votre souffle en attendant qu’Otis et Maeve commencent une relation de si tôt.

Dans une nouvelle interview avec The Guardian, des détails sur la saison 3 ont été taquinés, dont l’un comprend qu’Otis obtienne un nouvel intérêt amoureux. Il semble également que la dynamique de volonté d’Otis et de Maeve puisse également se poursuivre au-delà de la saison 3.

Sex Education saison 3 : Otis et Maeve vont-ils se retrouver dans la saison 3 ? Image : Netflix

Dans un profil discutant de la fabrication de Éducation sexuelle, la créatrice de la série Laurie Nunn a répondu à quelques questions sur l’avenir de la série et l’avenir des personnages.

Lorsqu’on lui a demandé si Otis et Maeve se réuniraient, Nunn a taquiné: « Dans les émissions de télévision, lorsque les personnes que vous voulez réunir le font réellement, c’est généralement comme si vous faisiez éclater une sorte de bulle. J’ai toujours l’impression que c’est la chose que tu pense tu veux, mais tu ne veux pas vraiment.

Nunn a ensuite ajouté: « De plus, vous ne pouvez pas tomber amoureux de la personne de vos rêves à 17 ans. Ils devraient probablement attendre d’être plus âgés et plus sages. »

La relation d’Otis et Maeve se poursuit dans la saison 3. Image : Netflix

Donc, même s’il semble qu’Otis et Maeve ne soient peut-être pas sur le point de commencer une relation à part entière dans la saison 3, partageront-ils au moins un baiser à la fin de la saison? Ou faire quelque chose à propos de ces sentiments authentiques qu’ils ont l’un pour l’autre ? Ils doivent, non?

En 2019, Nunn a également laissé entendre à 45secondes.fr que Éducation sexuelle pourrait continuer jusqu’à ce que les personnages partent tous à l’université, ce qui signifie – si Netflix renouvelle la série pour une quatrième saison – il est encore temps pour Otis et Maeve d’explorer leur relation au-delà de la saison 3.

D’ici là, on croise les doigts pour ce baiser Maevis !

