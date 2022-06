Le créateur de Scrubs et les membres de la distribution veulent un film de renaissance ou de réunion

La Gommages L’équipe s’est réunie pour un panel au Festival ATX, et tout le monde a confirmé qu’ils seraient tous à bord pour se réunir pour un renouveau. Créé par Bill Laurent, Gommages diffusé à l’origine pendant neuf saisons de 2001 à 2010. La sitcom médicale a suivi les employés du Scared Heart Hospital, reprenant alors que la plupart des principaux membres de la distribution commençaient tout juste à devenir stagiaires. Il avait été l’une des émissions de télévision les plus populaires lorsqu’il était à l’antenne.

Par date limite, Lawrence est apparu au Gommages festival avec les acteurs Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley, Judy Reyes et Neil Flynn. Il était naturel qu’ils soient interrogés sur la possibilité d’un redémarrage, étant donné que tant d’autres émissions du passé reçoivent des reprises et des remakes. Lawrence fait la promesse qu’ils vont le faire parce qu’ils ont tous aimé passer du temps ensemble.

« Nous allons le faire parce que les gens s’en soucient toujours et nous aimons passer du temps les uns avec les autres. »

Lawrence a été soutenu par le casting. Faison sent qu’ils seraient tous heureux d’en faire plus avec Gommages, même si ce n’est pas comme une série tous azimuts. Cela semble reconnaître qu’il serait difficile d’obtenir la programmation de tout le monde sur la même page pour une nouvelle émission, mais qu’un film de retrouvailles serait certainement quelque chose pour lequel tout le monde pourrait trouver le temps.

« Je pense que nous le voulons tous. Nous aimerions tous travailler à nouveau ensemble. C’est juste que c’est vraiment dur. Cela ne peut pas être une saison complète d’un spectacle – il faudrait que ce soit un film ou quelque chose comme ça, où vous ne pourriez lui donner que quelques mois. Tout le monde fait des choses.

Le casting de Scrubs ne reviendra que si Bill Lawrence est de retour

UN Gommages le renouveau intéresse le casting, mais seulement si Bill Lawrence est également de retour à bord. Zach Braff dit que Lawrence s’abstenir du renouveau potentiel serait comme ET 2 se faire sans Steven Spielberg. Mais Lawrence indique clairement qu’il est impatient de retrouver le gang et semble assez confiant qu’ils vont tous faire en sorte que ce renouveau se produise, d’une manière ou d’une autre.





« Nous allons le faire parce que nous avons la chance que les gens s’en soucient. De haut en bas, nous aimons passer du temps les uns avec les autres. Si jamais vous avez une excuse pour travailler avec des gens avec qui vous voudriez passer du temps de toute façon, courez-y ».

Ce n’est pas tout à fait une annonce officielle qu’un Gommages Un film de renaissance ou de retrouvailles est définitivement en train de se produire, mais c’est un bon signe pour les fans qui espéraient revoir Turk et JD ensemble à l’écran. Si cela ne devait jamais arriver, les fans auront toujours la série originale à regarder. Pour regarder la série depuis le début, vous pouvez trouver Gommages streaming sur le service de streaming Hulu.