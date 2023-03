Le créateur de Scrubs, Bill Lawrence, pense que le film de la réunion est inévitable

Gommages a couru pendant neuf saisons de 2001 à 2010 et a développé une base de fans dévoués qui attendent avec impatience un renouveau depuis. Le mélange unique d’humour et de cœur de la série en a fait un classique culte, et un film de retrouvailles permettrait aux fans de retrouver leurs personnages préférés. Il y a environ neuf mois, le casting et créateur de Gommages réunis pour un panel et ont révélé qu’ils avaient des plans pour un futur projet, dont de nombreux fans pensaient qu’il s’agirait d’un film. Créateur de séries Bill Laurent a récemment fait le point sur le projet, affirmant que cela finira par arriver.





Dans une interview avec Variété, Lawrence a expliqué que les rencontres entre les acteurs et l’équipe ne sont pas seulement pour le travail, mais parce qu’ils apprécient vraiment la compagnie de l’autre. Lawrence croit qu’un film de retrouvailles est inévitable en raison du lien fort entre le Gommages casting et équipe. Il a même plaisanté en disant qu’ils finiraient par faire une réunion Scrubs la prochaine fois que six mois passeraient sans qu’ils traînent.

« Je pense que c’est inévitable que cela se produise », a déclaré Lawrence. « La blague avec nous, c’est que la première fois que six mois passent sans que nous traînions ensemble, nous finirons par faire une réunion Scrubs. »





Zach Braff partage ses réflexions sur un éventuel film Scrubs

Gommages suit la vie personnelle et professionnelle des médecins et des infirmières de l’hôpital fictif du Sacré-Cœur, en se concentrant sur le point de vue de JD (Zach Braff) et ses rêveries. L’utilisation par la série de séquences fantastiques était l’une de ses caractéristiques les plus distinctives et les plus appréciées, car elles permettaient à la série d’explorer un territoire plus surréaliste et émotionnel. En plus de Braff, la distribution d’ensemble de l’émission comprenait Donald Faison, Sarah Chalke et John C. McGinley, entre autres. Le spectacle est devenu un classique culte et a continué d’attirer de nouveaux fans au cours des années depuis qu’il a cessé d’être diffusé.

Braff a déjà exprimé son intérêt à revenir à la série et a laissé entendre qu’un renouveau se produirait éventuellement. « Nous en parlons, parce que je désigne Psych, qui a maintenant réalisé 2 films à succès », a déclaré l’acteur en 2020. « Ce serait amusant. Je pense que ce serait amusant pour nous tous de faire quelque chose comme ça. Nous avons juste Il faut que Disney y participe et que Bill Lawrence y participe. Je pense que cela arrivera, les fans semblent vraiment vouloir que cela se produise.

Alors qu’un Gommages la renaissance n’a pas été officiellement annoncée, le retour potentiel de l’émission génère de l’excitation. Les reprises d’émissions de télévision sont devenues de plus en plus courantes ces dernières années, avec des émissions comme Volonté et grâce et Véronique Mars tous font des retours réussis. Gommages‘ mélange unique d’humour et de cœur et ses personnages bien-aimés en font un candidat naturel pour un renouveau. Reste à savoir si un renouveau se produit réellement, mais pour l’instant, les fans attendent avec impatience toute nouvelle d’un retour potentiel à l’hôpital Sacred Heart.