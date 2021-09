Le créateur de « Primal » souligne l’influence de Sam Raimi dans son travail

Lors de la remise de la première série de prix de l’édition 2021 d’Emmy, le grand gagnant dans la catégorie « Meilleure série animée » était « Primal », la production la plus récente de Genndy Tartakovsky, responsable des trois premiers volets de « Hotel Transylvanie », ainsi que certains classiques de Cartoon Network comme « Powerpuff Girls », « Samurai Jack » ou « Dexter’s Laboratory ».

Avec « Primal », Tartakovsky présente l’histoire d’un homme des cavernes au début de son processus évolutif et d’un tyrannosaure au bord de l’extinction qui unissent leurs forces pour combattre dans un monde inhospitalier et cruel dans lequel seul le suivant survit de près les préceptes de » la loi du plus fort. »

Dans une récente conversation avec SYFY, Tartakovsky a parlé du travail qui a été mis en œuvre dans la prochaine saison de la série, expliquant comment le travail du réalisateur Sam Raimi, créateur acclamé de la franchise « Evil Dead », a influencé, en particulier dans l’un des épisodes de la première saison.

« Primal » présenterait dans « The Night Feeder » ses deux protagonistes luttant pour leur vie contre un mystérieux ennemi invisible. « Oui, c’était à propos de cette vieille théorie » si vous ne le voyez pas, c’est plus effrayant « , qui remonte aux années 50, » Armée des morts » et » Evil Dead « . Oui, je suis un grand fan de Sam Raimi, donc c’est une inspiration », a commenté Tartakovsky.

C’est comme la même histoire, mais j’ai un peu cassé le moule parce que je le fais d’un point de vue différent, et que je m’appuie beaucoup plus sur le son pour le faire.

Diffusé à l’origine sur le bloc Adult Swim jusqu’au catalogue HBO Max, « Primal » est devenu un favori du bloc d’animation acclamé depuis la première de « Rick and Morty », gagnant rapidement une légion fidèle de fans. techniques d’animation, en plus d’être la nouvelle création de l’un des « génies de l’animation moderne » considérés.