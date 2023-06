Le créateur de Poker Face Rian Johnson et la star Natasha Lyonne discutent de la deuxième saison de la série

Avant Natacha Lyonne joué dans Poker Face en tant que Charlie Cale, elle a collaboré avec le créateur de la série Rian Johnson sur un autre mystère. Lyonne est brièvement apparue dans Verre Oignon (aux côtés de Le meurtre qu’elle a écrit‘s Angela Lansbury) en 2022. À l’époque, le public ne savait pas que Lyonne allait bientôt jouer dans un mystère de meurtre de la semaine rappelant des émissions comme Le meurtre qu’elle a écrit et Colombo. Lorsque Poker Face a été créé en janvier, il a rapidement rassemblé une base de fans passionnés et des critiques élogieuses. Cela a également marqué la première incursion de Johnson dans la télévision.





Poker Face suit Charlie de Lyonne, une femme dotée du don de savoir quand quelqu’un ment. Après s’être retrouvée en désaccord avec le patron du casino, Charlie part en fuite, réussissant à trouver des crimes non résolus partout où elle va. En tant que Columbo des temps modernes, Charlie résout les crimes en utilisant ses compétences de détecteur de mensonge humain avant de passer à la ville suivante. Peu de temps après sa sortie, la série Peacock a rapidement obtenu un renouvellement pour la deuxième saison. Dans une récente conversation avec Deadline, Johnson et Lyonne ont parlé de l’avenir de Poker Face et d’autres projets à venir. Concernant la deuxième saison de la série, Johnson déclare à la publication :

« C’est quelque chose qui est vraiment dans l’air. Je veux dire, cela a beaucoup à voir avec ce qui se passe en termes de grève des scénaristes, et il y a tellement de choses qui sont inconnues pour le moment. De plus, en ce moment, ma priorité est d’obtenir le prochain film de Benoit Blanc. »

Concernant son travail sur la série et son avenir, Lyonne déclare :

« Je travaille très dur, j’aime ce que je fais et Poker Face est dur comme l’enfer. Je dois mémoriser 60 pages par semaine. Vous avez tous ces brillants acteurs qui veulent faire un travail incroyable. Donc, vous devez les aider à trouver la clé de la musique dans laquelle se trouve le ton de Rian Johnson, car si c’est un réalisateur invité ou quelque chose comme ça, ils veulent faire du bon travail. C’est presque comme si vous étiez aussi le maire d’une manière étrange. Et j’adore ces métiers. Mais ouais, je pense que je veux juste prendre quelques années pour moi, maintenant que je les ai enfin, pour vraiment dire, qu’est-ce que je veux ? »

La poupée russe reviendra-t-elle ?

De 2019 à 2020, Lyonne a joué dans Poupée russe, la série Netflix qu’elle a également co-créée et produite par la direction. La comédie dramatique suit Nadia (Lyonne) dans des situations improbables. La première saison la voit prise dans une boucle temporelle, revivant son 36e anniversaire, tandis que la deuxième saison la voit voyager dans le temps et piégée dans le corps de sa mère alors enceinte. Comme Poker Faceles critiques ont adoré la série, qui a valu des éloges à Lyonne et plusieurs nominations aux Emmy Awards.

Lyonne a également discuté de l’avenir de cette série avec Variety, en disant :

« Je pense que je vois Poupée russe de plus en plus comme un Feu marche avec moi ou quelque chose comme le Pics jumeaux voyage, afin que vous puissiez avoir ce genre d’héritage. Et puis vous êtes autorisé à en faire un film quand vous le souhaitez, selon votre propre chronologie. »

Quant à ce qu’elle aimerait faire ensuite, Lyonne raconte à la publication :