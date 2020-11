Le créateur de Phasmophobia s’exprime sur l’inclusion d’un mode PvP

Kinetic Games reconsidère la proposition de jeu vidéo grâce à la croissance rapide de la popularité qu’elle a connue

Au cours des derniers mois, notamment en raison de la quarantaine causée par la pandémie de coronavirus, les jeux vidéo sociaux sont devenus de plus en plus populaires. Des titres comme Les gars de l’automne Oui Parmi nous, où l’objectif est plus amusant que la victoire, ce sont des succès d’une ampleur indescriptible, réunissant des millions de joueurs dans ses limites. Par conséquent, en particulier au sein de l’écosystème indépendant, nous commençons à voir une plus grande tendance vers cette classe de productions, incluant ainsi Phasmophobie: Le titre de Jeux cinétiques qui connaît un essor considérable de popularité.

À cet égard, la création de Dknighter, le seul responsable de la pièce, place en coopération quatre joueurs contre un fantôme géré par l’IA, qui doit collecter des preuves et capturer l’entité. Ainsi, le titre a réussi à se développer rapidement ces dernières semaines, de sorte que son auteur, comme confirmé auparavant IGN, envisage de modifier son approche de la livraison Early Access afin de être en mesure de répondre aux attentes inattendues de la communauté des joueurs autour du multijoueur.

Parmi ceux-ci, Dknighter a déclaré à propos de l’inclusion possible de un mode PvP, partageant ainsi un point de vue négatif en principe sur son ajout. « Actuellement, Je n’ai pas l’intention d’ajouter un autre mode de jeu car cela rendrait le titre complètement différent, et cela l’éloignerait de ce que je veux qu’il soit. Je veux que le jeu reste avec 4 joueurs vs. 1 IA, équilibrez-le, puis ajoutez de nouveaux mécanismes autour de ce style de jeu« il expliqua.

Par conséquent, au moins pour le moment, Phasmophobie elle continuera d’être l’expérience coopérative qu’elle est à ce jour; une déclaration qui, compte tenu de son succès vertigineux, ne sera certainement pas si inconfortable pour ceux qui apprécient déjà sa proposition actuelle. Celui qui, il faut le rappeler, est exclusivement disponible pour PC à travers de Vapeur.

