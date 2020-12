Le créateur de personnages de «  The OC  », Josh Schwartz, souhaite qu’il soit resté «  plus longtemps  »

Le CO en vedette des sorties d’un certain nombre de personnages, mais il y en a trois que le créateur de l’émission de télévision souhaite ne pas se produire si tôt. Retournez en Californie pour voir qui Josh Schwartz regrette de ne pas rester plus longtemps à Newport Beach.

Josh Schwartz aurait aimé garder Anna Stern, Jimmy Cooper et Luke Ward sur « The OC »

Une décennie après la première de la série Le CO, Schwartz a réfléchi sur la série avec

HuffPost. Il a partagé qu’il y avait plusieurs personnages qu’il regrettait de ne pas avoir suivi le programme plus longtemps. Ils étaient l’intérêt amoureux de Seth Cohen (Adam Brody) Anna Stern (Samaire Armstrong), le père de Marissa Cooper (Mischa Barton), Jimmy Cooper (Tate Donovan), et le petit-ami de Marissa, Luke Ward (Chris Carmack).

«Pour moi, avec le recul, nous avions des personnages vraiment amusants auxquels le public a vraiment répondu dans la saison 1 – Luke et Anna et Jimmy Cooper. J’aurais aimé, rétrospectivement, garder ces personnages plus longtemps », a déclaré Schwartz.

Il a poursuivi en disant que dans les coulisses, les écrivains ont discuté de la possibilité d’une romance pour Anna et Luke.

«Nous avons toujours parlé de: ‘Que se passerait-il si Luke et Anna finissaient par sortir ensemble?’ [They were] le genre de deux personnes exclues du groupe », a déclaré Schwartz. «Ou Luke et Summer (Rachel Bilson) ou Anna et Ryan (Ben McKenzie)?!»

«Il y avait différents types de permutations avec lesquelles nous avions flirté et pour des raisons qui m’échappent maintenant, nous n’avons pas emprunté cette voie, mais c’auraient été de bons personnages à tenir et à continuer d’explorer», il ajoutée.

Comment Anna Stern, Jimmy Cooper et Luke Ward ont quitté « The OC »

Après une brève histoire d’amour avec Seth, Anna retourne à Pittsburgh, en Pennsylvanie, à la fin de Le CO Saison 1. Elle et Seth ont un au revoir émotionnel à l’aéroport, mais ce n’est pas la dernière que les fans verront d’elle. Anna revient plus tard dans la troisième saison de l’émission pour aider à réunir Seth et Summer.

Quant à Luke, il s’en prend à Seth et Ryan jusqu’à ce qu’il devienne lentement ami avec eux. L’adolescent qui joue au water-polo accompagne les concerts et apporte de la bière au terrain de golf. Après une histoire d’amour de courte durée avec la mère de Marissa, Julie Cooper (Melinda Clarke), Luke décide de recommencer à Portland, Oregon, avec son père.

Et après avoir volé de l’argent et avoir été frappé au cotillon, Jimmy décide de quitter Newport Beach pour un nouveau départ. Le personnage fait des apparitions régulières dans Le CO Saison 1, mais son temps à l’écran diminue rapidement.

Josh Schwartz dit que son inexpérience a conduit aux sorties prématurées des personnages

Le CO créé le 5 août 2003, un jour avant que Schwartz ait 27 ans. Comme il l’admet, son manque d’expérience dans l’écriture d’émissions de télévision est la raison pour laquelle Luke, Anna et Jimmy sont partis si tôt.

«En partie, je n’avais jamais fait cela auparavant, donc la courbe d’apprentissage était raide», a-t-il déclaré à Uproxx. «C’est en partie parce que je n’ai pas regardé beaucoup de ces émissions, et celles que j’ai aimées n’ont pas dépassé une saison. Il n’y avait donc pas beaucoup d’instructions.

Il continua, disant qu’il y avait encore beaucoup d’histoires de Luke, Anna et Jimmy à raconter.

« Il y avait plus de kilométrage à gagner avec ces personnages, et une partie de ce qui a rendu la saison 1 si amusante pour les gens était que nous ne savions pas vraiment ce que nous faisions », a ajouté Schwartz.

