Le créateur de Percy Jackson taquine les « grandes scènes » d’Adam Copeland dans la série Disney+

Avec Percy Jackson et les Olympiens En passant par la production chez Disney +, le créateur Rick Riordan taquine la performance de l’un des acteurs de la série. Il a été signalé précédemment que Adam Copeland, le lutteur professionnel et acteur peut-être mieux connu sous son surnom WWE Edge, avait rejoint le casting de la série. Il jouera Ares, un dieu grec qui apparaît dans la série de livres, et dans un post de Mastodon, Riordan a expliqué comment l’autre carrière de Copeland était bien liée à son rôle dans la série.





Le message se lit comme suit: « Focal an lae: coraí, lutteur, celui qui pratique le sport du coraíocht. J’y pense à cause de certaines grandes scènes qu’Adam Copeland a filmées pour nous récemment en tant qu’Ares, le dieu de la guerre. Comme ils l’ont utilisé dire dans les publicités de rallye de monstres de ma jeunesse : « Vous pouvez payer le siège entier, mais vous n’aurez besoin que de l’Edge ! » »

Alors que Copeland est devenu célèbre en tant que superstar de la WWE, il a également travaillé comme acteur pour divers projets au cours des deux dernières décennies, y compris des rôles récurrents notables dans les émissions. Havre et Vikings. Il avait déjà fait ses débuts au cinéma en 2000 en apparaissant dans la suite Highlander : Fin de partie avec Christopher Lambert et Adrian Paul. Il jouera plus tard dans la comédie Bending the Rules avec Jamie Kennedy ainsi que dans le film d’action Interrogation avec CJ « Lana » Perry, tous deux des studios de la WWE. Copeland a également dirigé le casting du film d’action 2020 aux côtés de Denise Richards, Kelsey Grammer et Thomas Jane. Ses autres crédits télévisés incluent Le flash, Yeux privéset Trailer Park Boys: La série animée.





Percy Jackson et les Olympiens vont redémarrer la franchise à Disney+

Jonathan E. Steinberg et Dan Shotz ont créé Percy Jackson et les Olympiens pour Disney + avec l’aide du romancier original Rick Riordan. Tous les trois servent également de producteurs exécutifs sur le projet. En plus d’Adam « Edge » Copeland, le casting comprend également Walker Scobell dans le rôle principal ainsi que Leah Sava Jeffries et Aryan Simhadri. Les autres membres de la distribution incluent Virginia Kull, Glynn Turman, Jason Mantzoukas, Megan Mullally, Timm Sharp, Dior Doodjohn et Charlie Bushnell.

La série de livres originale sur laquelle la série est basée suit le demi-dieu Percy Jackson, âgé de 12 ans, alors qu’il contrecarre les tentatives des Titans de détruire le monde. Cinq romans composent la série, ayant été imprimés entre 2005 et 2009. La série précédente a inspiré le long métrage Percy Jackson et les Olympiens : le voleur de foudre, qui était basé spécifiquement sur le premier roman. Après la sortie du film en 2010, il a été suivi par la suite de 2013, Percy Jackson: la mer des monstres. Les plans pour faire plus de films ont échoué lorsque ce film a sous-performé. Peut-être que l’histoire s’en tirera mieux lorsqu’elle sera étoffée en tant que série télévisée, et nous le saurons bien assez tôt.

Percy Jackson et les Olympiens sera présenté en première sur Disney + en 2024 avec une date de première encore à annoncer.