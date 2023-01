Le créateur de Percy Jackson, Rick Riordan, dit qu’il est « optimiste », la série sera renouvelée

Percy Jackson créateur Rick Riordan a laissé entendre qu’une deuxième saison de Percy Jackson et les Olympiens pourrait être sur le chemin de Disney +. Alors que la première saison du Percy Jackson L’adaptation de la série de livres n’a pas encore atteint le service de streaming, la fanfare entourant le projet aurait peut-être encouragé les dirigeants de Disney à commencer la production de la saison 2 de la série inspirée de la mythologie grecque.





La première saison de l’émission promet de suivre Percy alors que lui et ses compagnons demi-dieux, Annabeth et Grover, voyagent du Camp Half-Blood à travers les États-Unis pour récupérer l’éclair volé de Zeus. La série prévoit de réintroduire le voyage emblématique introduit pour la première fois dans le roman pour jeunes adultes de Riordan en 2005. Percy Jackson et les Olympiens : le voleur de foudre.

L’implication de Riordan dans le tournage et la planification de la série a encouragé les fans à penser que la série sera une adaptation plus fidèle de la série de livres que l’éphémère Percy Jackson séries de films. Alors que la première saison de la série n’a même pas encore terminé la production, l’excitation et les rumeurs entourant une deuxième saison potentielle ont déjà commencé à circuler. Sur le blog personnel de Riordan, l’auteur a laissé entendre que les acteurs et l’équipe de la série planifiaient activement une éventuelle saison 2. Voici ce que Riordan avait à dire :

« Si vous n’avez pas vu un dieu ou un demi-dieu en particulier annoncé, c’est parce qu’ils n’apparaissent pas dans la saison et ne seront pas lancés avant que nous commencions les saisons suivantes, ce qui signifie que l’une de ces annonces est probablement dans au moins un an. . Plus tard, demi-dieux, mais je suis heureux de vous dire que nous sommes dans une très bonne position alors que nous nous tournons vers une saison 2 (pas encore éclairée mais pleinement attendue) ! »





À quoi les fans peuvent-ils s’attendre de Percy Jackson et des Olympiens

Percy Jackson et les Olympiens s’apprête à réécrire l’histoire de la Percy Jackson franchise après la série de films sous-performants mettant en vedette Logan Lerman. La série est particulièrement bien préparée pour le succès en raison de l’implication étroite et continue de Riordan, dont la présence conduira probablement à une adaptation plus fidèle.

L’une des différences les plus notables entre la série de films et la série de streaming Disney + est l’âge des acteurs. La nouvelle distribution comprend les jeunes acteurs Walker Scobell, Leah Jeffries et Aryan Simhadri en tant que trio principal de la série, tandis que des acteurs établis tels que Lance Reddick (John Wick), Timothy Omundson (Psych), Toby Stephens (Meurs un autre jour), et Jay Duplass (Cyrus) ont également rejoint le casting. Même Lin-Manuel Miranda de Hamilton et Dans les hauteurs la renommée a rejoint le casting en tant que dieu grec Hermès.

Avec de jeunes acteurs à la barre, Percy Jackson et les Olympiens permettra aux acteurs de grandir avec les rôles et la série, en supposant que la série continue de se renouveler au fur et à mesure que Riordan taquine.