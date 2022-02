Le créateur de Peaky Blinders révèle les détails du rôle de Stephen Graham dans la saison 6

Peaky Blinders Le créateur Steven Knight a révélé des détails importants concernant le rôle du nouvel acteur Stephen Graham. S’adressant à Digital Spy, Knight a expliqué qui Stephen Graham, un acteur qui s’est avéré être l’un des meilleurs talents du cinéma et de la télévision au cours des dernières années, incarnera dans la sixième et dernière saison de Peaky Blinders.

« J’ai toujours voulu qu’il soit dedans. Un personnage commençait à se développer dans les docks de Liverpool. Et vous pensez juste, eh bien, il ne peut y avoir personne d’autre pour ce personnage. C’est donc quelqu’un qui se heurte à Tommy, qui n’est pas ce n’est pas un ennemi, vraiment. »

Il semble donc que Stephen Graham ajoutera la liste toujours croissante de personnages de la zone grise qui ont leurs propres raisons, généralement parfaitement justifiables, pour affronter le chef de gang de Cillian Murphy, Tommy Shelby. Nous n’avons pas encore vu grand-chose de Stephen Graham dans les images publiées jusqu’à présent pour Peaky Blinders Saison 6, mais le public peut sans aucun doute être assuré que l’acteur fournira une autre performance extrêmement puissante parmi la distribution déjà impressionnante.

Suite à l’annonce de l’arrivée de Stephen Graham dans le monde de Peaky Blinderson a émis l’hypothèse qu’il pourrait reprendre le rôle du gangster bien connu Al Capone, un rôle qu’il a joué avec aplomb dans la série HBO Boardwalk Empire. Steven Knight en a profité pour mettre cette idée au lit une fois pour toutes, expliquant qu’il ne voulait pas trop s’éloigner du focus de la série.

« Pas Al Capone – je ne voulais pas aller à l’ouest. Parce que c’est un champ de mines une fois que vous entrez dans les gangsters de Chicago. Je me réfère à lui la dernière série [series four]mais je ne voulais pas entrer là-dedans. »

La saison 6 de Peaky Blinders résumera une partie de l’histoire qui a commencé en 2013





Studios de la BBC

Débutant en 2013, Peaky Blinders suit Cillian Murphy dans le rôle de Tommy Shelby, le dangereux chef des Peaky Blinders, un gang criminel basé à Birmingham en 1919. La cinquième saison de l’émission a été diffusée l’année dernière sur BBC One et s’est avérée être la saison la plus populaire de l’émission jusqu’à présent, rassemblant en moyenne 7 millions de téléspectateurs par épisode. La saison 5 s’est terminée sur une sorte de cliffhanger, Tommy et le gang se retrouvant dans une position précaire après l’assassinat raté d’Oswald Mosley. Des fissures dans la famille ont commencé à se former en raison des ambitions de Michael, la guerre entre Tommy et Michael étant au centre de la saison 6.





Suite à la sortie de la saison 6, Peaky Blinders continuera comme un film, avec Steven Knight révélant qu’il inclura Tommy Shelby. « C’est impossible à dire pour le moment. Mais le film – oui », a révélé Knight. Le tournage du film Peaky Blinders devrait commencer en 2023.

Avec Cillian Murphy dans Tommy Shelby, Paul Anderson dans Arthur Shelby Jr., Tom Hardy dans Alfie Solomons, Finn Cole dans Michael Gray, Anya Taylor-Joy dans Gina Gray, Sam Claflin dans Oswald Mosley et Stephen Graham, Peaky Blinders La saison 6 devrait être diffusée sur la BBC le 27 février 2022.





Le créateur de Peaky Blinders annonce que la production du film commencera en 2023 Steven Knight a déclaré que le film Peaky Blinders commencera sa production dans 18 mois, tandis que la sixième et dernière saison de la série arrivera au début de l’année prochaine.

