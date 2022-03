Le créateur de Peaky Blinders invite Tom Holland à jouer dans le film

Dans le passé, Spider-Man : Pas de retour à la maison la star Tom Holland a révélé qu’il avait auditionné sans succès pour un rôle dans la série policière à succès Peaky Blinders. Eh bien, avec Holland maintenant un gros tirage au box-office, le créateur derrière l’émission à succès, Steven Knight, a invité l’acteur à jouer dans le prochain Peaky Blinders film. En assistant à la récente première de Peaky Blinders Saison 6, Knight a abordé la tentative infructueuse de Holland de jouer dans la série (via Metro) et semblait impatient que Tom Holland rejoigne le gang pour le film.

« Mais s’il veut revenir pour le film, nous l’aurons. »

Le rôle exact pour lequel Holland a auditionné à l’époque est inconnu, bien que Knight pense que « ce devait être un rôle assez important pour lequel il auditionnait ». Holland, quant à lui, a déclaré à propos de l’expérience: « J’ai en fait auditionné pour Peaky Blinders et je n’ai pas obtenu le rôle. » Alors, Tom Holland pourrait-il enfin avoir la chance d’enfiler une casquette plate aux côtés de Cillian Murphy dans le Peaky Blinders film? Ou pourrait-il tous nous surprendre en jouant contre le type en tant que méchant, peut-être ? Seul le temps nous le dira.

le Peaky Blinders le film a émergé au lieu de l’émission ne se poursuivant pas avec une septième série prévue. Au lieu de cela, la saison 6 sera la dernière de la série, avec l’histoire qui se poursuivra avec un film, qui, selon beaucoup, conclura la saga de Tommy Shelby. Bien que les détails du projet restent rares, Steven Knight a révélé que Tommy Shelby de Cillian Murphy apparaîtra dans le film, en disant : « C’est impossible à dire pour le moment » concernant l’implication du personnage dans le futur. Peaky Blinders projets. « Mais le film – oui. » Le film Peaky Blinders devrait commencer sa production en 2023.

Il y a encore plus à venir pour le monde des Peaky Blinders au-delà de la saison 6





Studios de la BBC

Knight a taquiné l’avenir du monde de la Peaky Blinders, taquinant beaucoup plus à venir au-delà de la sixième et dernière saison. « Nous allons faire un film – un long métrage – qui fera avancer le monde, et puis une fois que nous aurons fait avancer le monde dans le Second Monde, nous verrons où cela nous mène. C’est maintenant une situation où le monde… vous savez, dans le monde entier, le monde de Peaky, il y a tellement d’énergie, et tellement de fans, et une base de fans si énorme, que vous pensez : ‘Eh bien, continuons.’ Alors nous le faisons. »

Avant tout cela, Peaky Blinders La saison 6 est actuellement en cours, Knight la décrivant comme « la fin du début » car il y a tellement plus à venir.

Situé à Birmingham, en Angleterre, Peaky Blinders suit les exploits du gang du crime titulaire au lendemain de la Première Guerre mondiale. Le gang fictif est vaguement basé sur un véritable gang de jeunes urbains du même nom qui a été actif dans la ville des années 1890 aux années 1910. Avec Cillian Murphy dans Tommy Shelby, Paul Anderson dans Arthur Shelby Jr., Tom Hardy dans Alfie Solomons, Finn Cole dans Michael Gray, Anya Taylor-Joy dans Gina Gray, Sam Claflin dans Oswald Mosley et Stephen Graham, Peaky Blinders La saison 6 a été créée le 27 février 2022.





