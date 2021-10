Le créateur de Peaky Blinders annonce que la production du film commencera en 2023

Une nouvelle mise à jour sur le film prévu de Peaky Blinders révèle que le tournage devrait commencer en 2023. Dans l’état actuel des choses, le tournage de la sixième et dernière saison de la populaire série télévisée est déjà terminé. Parlant de la franchise lors d’un panel au BFI London Film Festival, le créateur Steven Knight a noté que la saison avait été entièrement éditée avant sa première au printemps 2022. Le plan à partir de là est de commencer la production du film dans 18 mois à partir de maintenant.

« Puis [after season 6 finishes] Je vais écrire le long métrage qui sera installé et tourné à Birmingham. Et ce sera probablement le genre de fin de route pour Peaky Blinders tel que nous le connaissons », a déclaré Knight, par Variety. Bien que cela suggère Peaky Blinders conclura son récit avec l’adaptation cinématographique à venir, Knight a dit qu’il pourrait y avoir des émissions « connexes » se déroulant dans le même univers à venir plus tard, bien qu’il refuse de les appeler « des retombées ».

S’il s’agit de continuer Peaky Blinders avec une retombée, Steven Knight dit également qu’il ne serait probablement pas de retour pour diriger le navire. Il dit qu’il préférerait « passer le relais », laisser un nouvel écrivain essayer de savoir où aller dans ce monde. En ce qui concerne les personnages ou les scénarios potentiels qui pourraient se ramifier avec une série distincte, il est probablement préférable d’attendre que le film arrive pour avoir une idée de la façon dont les choses se passent à la fin de cette histoire.

Créé par Steven Knight, Peaky Blinders suit la famille du crime Shelby au début des années 1900 à Birmingham, en Angleterre. Son casting de stars comprend des noms comme Cillian Murphy, Sam Neill, Helen McCrory, Paul Anderson, Tom Hardy, Paddy Considine, Adrien Brody, Aidan Gillen et Anya Taylor-Joy. Il a été diffusé pour la première fois sur BBC Two en 2013 et a depuis trouvé un public mondial sur Netflix. Auparavant, Knight a suggéré comment Tommy de Cillian Murphy est au cœur de Peaky Blinders, mais cela n’aura pas besoin de l’être si la franchise se sépare.

« Sous la forme dans laquelle il se trouve, il est absolument impossible que cela fonctionne sans Cillian », a-t-il déclaré à Birmingham Live. « Au fur et à mesure qu’il grandit et progresse, qui sait ? Il peut y avoir des mondes qui font partie du Patraque monde qui concerne quelqu’un d’autre mais il est le centre autour [which] tout est en orbite. »

Il a ajouté: « Cela se poursuivra sous une autre forme, qui sera le film, et au-delà de cela, nous voulons que le monde continue. En d’autres termes, l’histoire de Small Heath et de la famille Shelby continuera. Je veux continuer ça va jusqu’à… n’importe quand. »

La star Sophie Rundle, qui joue Ada Shelby, a également taquiné ce qui allait arriver avec son personnage dans une interview de Digital Spy, en disant: « Elle est juste plus cool que jamais. Je pense que [creator] Steve [Knight] a dit que ce serait le dernier, alors vous pouvez imaginer – ce sera tous les coups de feu. C’est toujours, vous savez, vraiment rock and roll. Mais c’est la dernière série, [so] tout le monde va vraiment y aller. C’est excitant et triste. Nous sommes tous très heureux de pouvoir réussir et de raconter davantage l’histoire. Mais oui, Ada est toujours aussi badass. Elle l’est toujours. »

La sixième et dernière saison de Peaky Blinders arrive au printemps 2022. Le film commencera à tourner en 2023 mais aucune fenêtre de sortie n’a encore été annoncée. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets: Film Peaky Blinders