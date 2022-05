Le créateur de Peaky Blinder fait le point sur le moment où Taboo de Tom Hardy filmera la deuxième série

Les fans de Tom Hardy ont eu leur patience mise à l’épreuve en ce qui concerne le drame BBC One, dont la première série est sortie en 2017.

Avec tous les événements mondiaux qui ont eu lieu depuis lors, cela fait plus de cinq ans que Hardy a endossé le rôle de James Delaney pour la dernière fois, mais heureusement, Knight a maintenant suggéré qu’il n’y avait plus trop longtemps à attendre.

Quant à savoir quand les choses seront réellement opérationnelles, il a déclaré : « J’imagine que la production commencera vers la fin de l’année prochaine. [Tom and I] sont tous les deux désireux de continuer et il y a beaucoup de gens qui veulent que nous continuions dans cette direction. C’était une question d’horaires et de décider où ça allait ensuite. »