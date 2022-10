Le créateur de One-Punch Man annonce un nouveau manga intitulé VERSUS

Le créateur de »Homme à un coup de poing » fera équipe avec l’artiste de » King of Fighters » pour créer et publier un nouveau manga de combat aux proportions épiques. le mangaka UNEpubliera ce que sera sa nouvelle série manga intitulée »CONTRE », avec Azuma Kyoutaro en charge de l’art. L’histoire suivra 47 héros qui devront se battre contre les 47 démons du Seigneur Démon.

Bien que peu de détails sur le projet soient connus, les fans étaient ravis de »VERSUS », dont le premier chapitre sortira le 26 novembre. ONE a acquis une grande popularité pour ses mangas qui présentent des histoires autres que d’habitude, avec » One-Punch Man » et »Mob Psycho 100 » étant un succès complet.

» One-Punch Man » a été publié pour la première fois en 2009, ONE annonçant une interruption indéfinie de la série en 2010. Pendant ce temps, Yusuke Murata il est devenu fasciné par l’histoire, ce qui l’a amené à vouloir collaborer avec l’écrivain. Ensemble, ils ont refait » One-Punch Man », avec le site Web Tonari no Young Jump sérialisant le manga en 2012. L’histoire suit un homme puissant qui peut assommer ses adversaires d’un seul coup de poing.

Le prochain grand projet était »Mob Psycho 100 », qui a été publié de 2012 à 2017. Écrit et illustré par ONE, l’histoire suit un garçon sérieux et sans prétention qui est aussi un médium puissant. Afin d’apprendre à contrôler ses capacités, il est formé par son professeur Reigen Arataka, un médium autoproclamé.

Azuma Kyoutarou a travaillé comme illustrateur pour » Tenkaichi » et » King of Fighters », ce dernier étant un manga qui raconte l’histoire du jeu vidéo » King of Fighters XIV », sorti exclusivement pour PlayStation 4 Publié par Seven Seas Entertainment, l’histoire suit des combattants déterminés à découvrir qui est le plus fort d’entre eux.

Les anime »One-Punch Man » et »Mob Psycho 100 » sont disponibles sur Crunchyroll. »VERSUS », le nouveau manga de ONE, sortira le 26 novembre.