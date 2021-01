Le créateur de « One Piece » écrit un message émouvant après le chapitre 1000

C’est peut-être difficile à croire, mais aujourd’hui marque un moment historique pour lui. manga shonen. One Piece a atterri dans son numéro de chapitre 1000 après de plus 25 ans. Comme vous pouvez l’imaginer, le jalon tient tout le fandom dans ses bras alors qu’ils célèbrent le triomphe du chapeau de paille. Et dans un nouveau message de Eiichiro Oda grâce à Luffy et aux fans.

Il chapitre principal vient de sortir dans le monde après le lancement de Shonen Jump hebdomadaire. Le magazine comprenait un message spécial de Ode sur le voyage «One Piece» jusqu’à présent, et l’artiste admet avoir passé plus de la moitié de sa vie avec Luffy.

«1000 chapitres! Eh bien, beaucoup de choses se sont passées ces 23 dernières années. J’ai passé la moitié de ma vie à publier One Piece chaque semaine, a admis Oda.

«Luffy a voyagé dans de nombreuses îles et a vécu des tonnes d’aventures. Je ne sais pas combien de personnes il a rencontrées! De même, j’ai rencontré de nombreuses personnes et j’ai reçu le soutien de plusieurs, dont ma famille. Je ne peux pas assez remercier ces gens. «

Continuant, Ode il a dit que Le voyage de Luffy commence à se terminer, mais reste il y a plus à faire avant la fin. Les de Chapeau de paille n’ont pas encore atteint leurs objectifs, l’artiste demande donc aux fans de Veuillez continuer à soutenir Luffy jusqu’à ce qu’il soit temps de se séparer.

Si tu veux rattraper « Une pièce » Avant que ce soit fini, vous pouvez le faire avec un peu de temps et de patience. Les 1000 chapitres sont disponibles en ligne via le coffre-fort de manga numérique de Viz Media.