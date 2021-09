Le créateur de One Piece assure que l’histoire est dans sa phase finale

TOPI GAMES ONE PIECE Jeu de société stratégie

Avec One Piece revivez les aventures du célebre équipage des pirates du chapeau de paille et affrontez les nombreux ennemis qui se trouveront sur votre route pour trouver les trésors éparpillés sur Grand Line. 2 modes de jeu (un mode histoire et un mode de jeu combat entre équipages) - Utilisez les meilleures cartes Haki qui vous aideront lors des combats les plus compliqués! Contenu 90 pieces - Des 8 ans et plus