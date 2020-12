Le créateur de l’univers a-t-il caché un message dans le cosmos?

Le créateur de l’univers a-t-il laissé un message caché dans le cosmos pour une vie intelligente? Si tel est le cas, les scientifiques ne l’ont pas encore trouvée.

Une recherche d’un message sur « le plus cosmique de tous les panneaux d’affichage, le fond cosmique micro-ondes (CMB) », a échoué, selon une nouvelle étude. Le CMB est la plus ancienne lumière de l’univers, visible dans tout l’espace. Ses micro-ondes voyagent depuis le premier les atomes formé d’un brouillard de protons et d’électrons qui a rempli l’univers peu de temps après la Big Bang . Ils forment un diagramme de rayonnement de fond dans tout le ciel. Les physiciens étudient depuis longtemps le CMB à la recherche de caractéristiques susceptibles d’offrir des indices sur la structure de l’univers. Michael Hippke, un « gentleman scientifique » autoproclamé affilié à l’observatoire de Sonneberg en Allemagne, est allé chercher un signe d’un créateur dans ce rayonnement de fond. Mais, de toute façon, il n’en a pas trouvé.

Un phare à travers l’univers

Laissant de côté toutes les hypothèses cachées dans la question – qu’il y a un créateur cosmique, qu’un créateur cosmique veut que les gens sachent à leur sujet, que le créateur cosmique a un aperçu de l’esprit des futures créatures intelligentes et peut donc prédire l’avenir – le CMB serait un bon endroit pour cacher un message si vous étiez un créateur essayant de cibler des civilisations à notre niveau actuel de développement, a déclaré Avi Loeb, un astrophysicien de Harvard qui n’était pas impliqué dans le travail d’Hippke publié au arXiv base de données du 29 novembre (l’article n’a pas fait l’objet d’un examen par les pairs.)

Si j’étais créateur et que je voulais … [a] message qui dit «Salut les gars, j’ai créé l’univers. Et vous êtes bienvenue.’ Et je voulais faire travailler un peu les gens pour ça, j’en ferais ce genre de chose subtile mais universellement observable Yoni Brande, Université du Kansas

« Il pourrait y avoir différents supports sur lesquels vous encoderiez le message », a déclaré Loeb. Le CMB est une bonne option car nous avons été en mesure de le détecter depuis la première bonne étude micro-ondes du ciel en 1964, par opposition, disons, aux ondes gravitationnelles, qui nécessitent un équipement plus technique et que nous n’avons détecté qu’en février 2016. » Tout dépend du niveau d’intelligence que vous souhaitez aborder. C’est presque comme écrire différentes sections d’un journal pour différents publics. «

Un autre avantage à cacher un message dans le CMB pour un futur créateur cosmique est que pour le moment, le CMB est visible de presque n’importe quel point de vue dans l’espace, a déclaré Yoni Brande, astrophysicien de l’Université du Kansas qui n’était pas non plus impliqué dans cela. papier. (L’exception pourrait être au centre d’un amas très dense d’étoiles ou de poussière.)

En relation: Du Big Bang au présent: instantanés de notre univers à travers le temps

«Si j’étais un créateur et que je voulais retarder la preuve du slam-dunk, voici le message qui dit » Salut les gars, j’ai créé l’univers. Et vous êtes les bienvenus. » Et je voulais que les gens travaillent un peu pour ça, je ferais ce genre de chose subtile, mais universellement observable », a déclaré Brande.

Dans ce cas, l’humanité pourrait avoir atteint ce niveau de subtilité assez récemment.

Hippke n’a pas été le premier chercheur à spéculer sur la présence d’un message dans le CMB. Steve Hsu de l’Université de l’Oregon et Anthony Zee de l’Université de Californie, Santa Barbara ont écrit un article proposant l’idée dans le journal Lettres de physique moderne A en 2006. Mais ils avaient beaucoup moins de données CMB avec lesquelles travailler.

(Ils ont également écrit dans cet article que: « Notre travail ne soutient en aucune manière le mouvement Intelligent Design, mais pose et tente de répondre à la question entièrement scientifique de ce que le support et le message pourraient être SI il y avait réellement un message . « )

Un messager imparfait

Si vous étiez un créateur à la recherche d’un « panneau d’affichage cosmique » sur lequel vous annoncer à vos sujets, le CMB a des inconvénients aussi bien que des avantages. Hippke a écrit dans l’étude. Par exemple, le CMB disparaîtra au-delà de la reconnaissance à environ 100 milliards d’années après le Big Bang, a déclaré Brande. (Nous sommes à 13,8 milliards actuellement.) C’est bien dans la période où l’univers produira encore de nouvelles étoiles et où des civilisations intelligentes pourraient se développer. Ce serait un peu étrange, dit Brande, d’écrire un message à la création mais de l’effacer avant l’émergence de ses habitants ultérieurs.

Peut-être plus important encore, le CMB n’a probablement pas la même apparence à tous les points de l’espace. La plupart du temps, le rayonnement micro-ondes est un « statique » parfaitement aléatoire dans le ciel. Mais il existe des points légèrement plus froids et des points plus chauds, qui, selon les physiciens, sont des signatures d’irrégularités précoces dans l’univers qui ont ensuite conduit à la formation de galaxies. Et ce modèle de froid et de chaud serait probablement différent de différents points de l’espace.

Hippke a contourné cela en ne cherchant pas un message dans l’image du CMB lui-même, mais dans son «spectre de puissance», un graphique des différents niveaux d’énergie sous-jacents au rayonnement CMB. Il est au moins possible, a écrit Hippke, que le spectre de puissance soit cohérent dans tout l’univers (bien que la plupart des chercheurs pensent que cela est peu probable). Et même si ce n’était pas le cas, un créateur aurait pu configurer le CMB pour livrer un message à une partie de l’espace et un message différent à une partie différente de l’espace.

En relation: 9 excuses scientifiques étranges expliquant pourquoi les humains n’ont pas encore trouvé d’extraterrestres

Mais l’utilisation du CMB pour nous envoyer un message pose un problème plus important.

« Le vrai problème que j’ai avec le fond des micro-ondes est … ce que nous voyons dans le ciel est une surface bidimensionnelle qui nous entoure », a déclaré Loeb.

C’est une vue de cet ancien moment espace-temps lorsque l’univers est devenu clair qui est particulier à notre voisinage de l’espace. C’est la surface intérieure d’une sphère avec un rayon de 13,8 milliards d’années-lumière et la Terre au centre. Cette sphère est composée de tous les points de l’espace à 13,8 milliards d’années-lumière de Terre comme ils regardaient le moment après le Big Bang où l’univers est devenu transparent. Un spectateur dans une autre galaxie verrait une sphère de rayon différente de 13,8 milliards d’années-lumière centrée sur lui-même, composée de ce à quoi ressemblaient tous les points éloignés au même moment. Plus les deux téléspectateurs sont éloignés, plus leurs points de vue sur le CMB seraient différents.

Cela n’a pas plus de sens d’affirmer que Dieu peut être trouvé dans un code écrit dans le fond cosmique des micro-ondes que de dire que la moralité peut être dérivée de l’étude de la chimie. Avigayil Halpern, Institut Hadar

« Le problème, c’est que si je m’éloigne de la Terre, je vais au centre de la galaxie de la Voie lactée ou de l’amas de coma [321 million light-years from Earth] ou ailleurs, à une grande distance, alors la surface bidimensionnelle autour de ce point serait une sphère différente « , a déclaré Loeb. » La sphère est toujours centrée autour de l’observateur. «

C’est important, a déclaré Loeb, car cela signifie que le CMB n’est pas vraiment un panneau d’affichage pour le cosmos. C’est un panneau d’affichage de notre emplacement particulier dans le cosmos. Envoyer des messages cohérents à tout l’univers reviendrait à fabriquer des milliers de milliards de panneaux publicitaires, pas un seul grand. Il pourrait être possible de structurer l’univers de telle sorte qu’il y ait un ou plusieurs messages dans les spectres de puissance CMB en différents points de l’espace. Mais c’est un projet différent pour le créateur à entreprendre que le projet relativement simple initialement suggéré par l’article. (Loeb a également noté qu’il y a de nombreux cosmologistes experts qui étudient constamment le CMB à la recherche de modèles, et il serait surprenant que Hippke ait trouvé un modèle sur une alouette où tous ces scientifiques ont échoué.)

C’est aussi le cas, a déclaré Brande, qu’il n’y a aucune raison particulière de localiser un message en physique par opposition à une autre science. Pourquoi le message de l’univers ne serait-il pas codé, par exemple, dans les parties de la cellule, de l’ADN ou du tableau périodique?

Alors qu’il voit le CMB comme le meilleur exemple d’une chose subtile et universelle, Brande a déclaré: « mon père dirait probablement quelque chose de différent parce qu’il est géologue. Comme ‘Pourquoi ne pas faire quelque chose avec la chimie physique de la formation des planètes? Quelque chose que vous peut ramasser et regarder? ‘ Mais je pense qu’il y a suffisamment de variations dans pratiquement toutes les autres choses facilement observables [besides physics] autour de nous [to rule it out]. «

Où trouver vraiment un message, s’il y en a un

Loeb et Brande ont tous deux déclaré que malgré leurs questions sur l’idée du document, il n’y a rien de mal à ce qu’un scientifique examine des questions comme celle-ci. C’est une façon intéressante de formuler quelques questions physiques de base, a déclaré Brande. Et Loeb a demandé: « À qui ça fait mal de regarder? »

Personne ne peut parler de toute la diversité des sentiments religieux sur aucun sujet, mais Avigayil Halpern, un étudiant rabbinique à l’Institut Hadar de New York, a déclaré que quels que soient les mérites scientifiques du projet, cela ne fonctionnait pas comme théologie.

« Le problème central … est qu’il ne comprend pas fondamentalement qui ou quoi » Dieu « est », a déclaré Halpern. « Le but implicite … semble être d’essayer de prouver l’existence de Dieu, mais c’est une erreur de catégorie de penser que les preuves scientifiques ont quelque chose à dire sur l’existence de Dieu. »

En relation: Votre «moi» a-t-il une «âme»?

En d’autres termes, un créateur qui a écrit une preuve physique de lui-même sur un panneau d’affichage cosmique ne serait pas intelligible en tant que Dieu en lequel elle croit.

« Cela n’a pas plus de sens d’affirmer que Dieu peut être trouvé dans un code écrit dans le fond cosmique des micro-ondes que de dire que la moralité peut être dérivée de l’étude de chimie », a-t-elle dit.« Ceux qui cherchent à trouver Dieu dans l’univers feraient mieux de rechercher l’image du Divin telle que reflétée sur les visages de ceux qui les entourent.

La religion n’est cependant pas le seul cadre pour imaginer un créateur. Certains physiciens, a souligné Loeb, imaginent une sorte de théologie prosaïque où notre univers pourrait être une expérience de laboratoire dans un univers d’ordre supérieur.

Si Loeb avait été notre créateur, a-t-il dit, le signe de sa propre existence qu’il nous aurait laissé aurait été la capacité de créer encore un autre univers à l’intérieur du nôtre.

Pour le moment, c’est impossible, dit-il. Mais un jour, peut-être que lorsque les ingrédients qui ont fait notre univers seront mieux compris, les chercheurs développeront un autre univers dans un laboratoire, a spéculé Loeb. Si cela se produit, dit-il, il serait logique de le comprendre comme une sorte de message d’un créateur d’ordre supérieur: tout comme vous avez la capacité de créer des univers, votre univers a également été créé.

Hippke, pour sa part, n’a pas trouvé de message intelligible dans le cosmos. Mais il a pu convertir le spectre de puissance CMB en un code binaire – ce qui est suffisamment basique pour qu’il soit probablement reconnaissable par la plupart des civilisations intelligentes, a déclaré Brande:

1110101110111010101111111101010111100000010110100101101001010010111011100111110101100110110011101000010110000111100001100011100101101000101000101011010010100001111100011100111110111100010001001100011100101101110010010100010100111000100101001010000111011001010100110101100101100010001101100100100111010110110010101001100101100100101111010100011111111010011011000101111010101001001110011011010101101000011000010110101110011001110001010010011100111111010100011010000000011010110010001011010100000111100000010110101000001111000

« Nous pouvons conclure qu’il n’y a pas de message évident sur le ciel du CMB », a écrit Hippke. « Pourtant, on ne sait pas s’il y a (était) un Créateur, si nous vivons dans une simulation, ou si le message est correctement imprimé dans la section précédente, mais nous ne parvenons pas à le comprendre. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.