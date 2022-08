Le créateur de l’Umbrella Academy révèle les détails de la quatrième et dernière saison

C’est officiel, L’Académie des Parapluies reviendra pour une quatrième et dernière saison uniquement sur Netflix. Suite à l’annonce, le créateur de la série Steve Blackman a maintenant révélé des détails sur le dernier hourra des frères et sœurs super-héros lors d’une discussion avec Netflix.com. La troisième saison de L’Académie des Parapluies se termine avec l’émergence des Hargreeves dans une autre chronologie, mais cette fois sans leurs pouvoirs, et Blackman a taquiné comment ces changements majeurs affecteront la famille.

« C’est certainement. Mais les frères et sœurs sont toujours prêts à relever un défi. Cette nouvelle chronologie a été dictée par Hargreeves, qui a reprogrammé l’univers à la fin de la finale de la saison 3. Mais à cause des actions d’Allison, il n’a pas pu terminer ce qu’il avait commencé avant qu’Allison n’appuie sur le bouton de réinitialisation.

Basé sur la bande dessinée Dark Horse de Gerard Way et Gabriel Bá, L’Académie des Parapluies plonge le public dans un monde bizarre où, en 1989, un événement très inhabituel voit quarante-trois bébés nés inexplicablement de femmes aléatoires et non connectées qui ne montraient aucun signe de grossesse. Sept de ces bébés mystérieux sont adoptés par Sir Reginald Hargreeves, un industriel milliardaire, qui crée The Umbrella Academy et prépare ses « enfants » à sauver le monde.

FILM VIDÉO DU JOUR

Les deux saisons 2 et 3 trouvent The Umbrella Academy survivant dans une nouvelle chronologie, la troisième saison impliquant une bataille entre The Umbrella Academy et leurs homologues alternatifs The Sparrow Academy, avant de se terminer par une réinitialisation littérale. Émergeant dans un monde conçu par leur père Reginald, Allison a retrouvé Claire et Ray, tandis que le reste de l’Académie se retrouve sans aucun de ses super pouvoirs. Dans une scène de mi-crédits, la variante Sparrow Academy de Ben monte dans un métro de Séoul, similaire à celui sur lequel il est né.

L’Académie des Parapluies La saison 4 mettra en vedette plus de la variante Ben

Netflix

Il est peu probable que cette scène de mi-crédits soit la dernière que nous verrons de la variante Sparrow de Ben, Steve Blackman confirmant que oui, c’est la variante et non l’original. Mais vous devrez vous connecter à la saison 4 pour savoir ce qu’il mijote…

« Soyons clairs, c’est Sparrow Ben. La question que vous devriez vraiment vous poser est qu’est-ce qu’il fout dans une rame de métro coréenne en lisant un livre sur la poterie ? Bizarre, non ? Bien sûr, ça l’est ! C’est l’Académie des Parapluies. Comme tout bon fan d’Umbrella le sait, aucun moment de la série n’existe isolément. Tout ce que nous voyons a un sens. Et ce moment ne fait pas exception. Ben a une raison d’être là… mais il faudra attendre la saison 4 pour comprendre pourquoi.

Il reste encore beaucoup de questions auxquelles répondre dans L’Académie des Parapluies Saison 4, alors espérons que Blackman aura suffisamment de temps pour le faire dans la série finale.

Avec Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min et Colm Feore, les trois premières saisons de L’Académie des Parapluies sont disponibles en streaming maintenant sur Netflix. L’Académie des Parapluies La saison 4 n’a pas encore de date de sortie.