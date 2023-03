Le créateur de l’agent de nuit, Shawn Ryan, décompose la finale de la série

Netflix d’origine L’agent de nuit, basé sur le roman de Matthew Quirk, créé la semaine dernière. Les vedettes de la série de thrillers d’action Gabriel Basso comme Peter Sutherland, qui vise à découvrir la vérité sur la mort de son père. La finale de la série à couper le souffle a laissé les fans émerveillés et le créateur de la série Shawn Ryan discute en détail de certaines parties de la finale.





L’un des moments forts de la finale de la série a été que Peter a finalement tout découvert sur son père. Sa quête pour prouver son innocence l’a amené à découvrir sa culpabilité. Il a dit à Collider,

« C’est quelque chose que nous avons tiré du livre et que j’ai aimé. J’aimais l’idée qu’il était dans cette quête pour prouver l’innocence de son père et plutôt prouver sa culpabilité. J’adore ce que cela fait à un personnage. J’aime que ce ne soit pas une victoire totale pour Peter car il a aidé à sauver la situation dans ce dernier épisode. Mais parfois, nous apprenons des choses sur les gens que nous aimons qui ne les mettent pas sous leur meilleur jour.

Bien qu’il puisse être déchirant de découvrir que son père a toujours été coupable, Ryan partage en outre que cela a aidé Peter à trouver la paix. Il ajouta,

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Il y a un moment dans l’épisode quatre, où Peter dit: » Ce que je veux vraiment, c’est la vérité. Je pense qu’il y a une certaine paix à connaître la vérité, même si ce n’est pas la vérité que vous voulez entendre. L’incertitude et l’inquiétude que mon père ait été accusé de quelque chose qu’il n’a pas fait et que le nom de mon père ait été sali et répandu, au fil des ans, injustement, était quelque chose qui dérangeait davantage Peter.





La finale de la série a parfaitement mis en place un point de saut pour la saison deux

Netflix

Ryan a déclaré que ce serait un excellent point de départ pour la deuxième saison. S’ils étaient un jour renouvelés pour une deuxième saison, Ryan aimerait en explorer davantage. Il a déclaré:

« Si la série est un succès et si nous sommes en mesure d’obtenir une saison 2, je pense qu’il serait intéressant d’explorer cette saison, Peter pourrait-il jamais comprendre pleinement les actions de son père et lui pardonner ? Mais cela devra être une histoire pour une autre saison, si nous avons la chance d’en avoir une.

Étant donné que les intrigues étaient parfaitement configurées pour commencer la saison deux, Collider a en outre demandé au créateur si cela avait toujours été son plan depuis le début. Il expliqua,

« Je ne l’ai pas toujours su, mais Netflix est toujours curieux de savoir, alors j’ai eu quelques conversations avec eux à ce sujet. J’ai toujours su que je voulais que chaque saison soit une histoire essentiellement autonome. Dans ce cas, le centre de gravité était Washington DC et la Maison Blanche, et il y avait cette foule de personnages, mais pour la plupart, nous avons répondu à la plupart des questions et nous avons réglé ce qui s’est passé. J’espère que c’est un voyage vraiment satisfaisant pour le public.

Ryan a en outre partagé ses plans pour la saison potentielle deux. Il a dit en détail,

«Dans une saison 2, si nous en avons une, je pense que ce serait un tout nouvel emplacement avec un tout nouvel ensemble de problèmes, et un petit nombre de personnages de la saison 1 en feraient partie, mais la plupart des nouveaux personnages seraient les entourant. Et puis, cela raconterait une histoire d’une saison. Je n’étais pas intéressé à faire quelque chose de sérialisé et à finir sur un cliffhanger dans la saison 1, concernant tout ce qui se passait dans la saison 1. Je pense que votre public n’a que peu de patience, pour tout cela. Donc, pouvoir dire que nous allons déterminer les destins et répondre aux questions de tout dans ces 10 épisodes, donne à la série la propulsion qui aide à la faire fonctionner, et nous essaierions d’apporter cela à une éventuelle saison 2, aussi. »

L’interview a été publiée avant l’annonce du renouvellement de la série. Netflix a annoncé le renouvellement de L’agent de nuit 29 mars, quelques jours seulement après sa première sur le service de streaming le 23 mars dernier.