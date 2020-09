Le créateur de la société taquine son intention de révéler le scénario de la saison 2 après l’annulation

Le créateur Chris Keyser taquine que les fans obtiendront un jour des réponses à toutes ces questions laissées en suspens dans la première saison.

Fans de La société, nous avons des nouvelles prometteuses. Il semble que nous pourrions apprendre ce qui allait se passer dans la saison 2 de la série après tout.

Bien qu’ayant déjà été renouvelé pour une deuxième saison, La société a été brutalement annulée par Netflix le mois dernier “en raison de circonstances créées par Covid”.

La saison 2 était dans les dernières étapes de la pré-production, les acteurs étant prêts à retourner au tournage en mars. Après un retard de 5 mois en raison du verrouillage, il a ensuite été complètement mis au rebut, laissant le casting et les fans sous le choc.

Mais même si nous ne verrons peut-être jamais Kathryn Newton, Sean Berdy, Gideon Adlon et le reste de la distribution en action en tant que personnages de New Ham que nous avons appris à aimer, nous pourrions un jour découvrir exactement ce qui était censé se passer dans la saison 2, et obtenez des réponses à cette énorme fin de cliffhanger.

The Society saison 2: Le créateur dit que les fans obtiendront des réponses après l’annulation. Image: Netflix

S’adressant à CBR, le créateur Chris Keyser a révélé une partie de l’intrigue de la saison 2 et a également taquiné qu’il révélerait un jour toutes les réponses que nous espérions voir dans le suivi.

“En ce qui concerne cette saison prochaine, il y avait plus de réponses à la question, pourquoi les enfants de New Ham ont-ils été emmenés et comment pourraient-ils retrouver le chemin du retour”, a-t-il déclaré. “Et, déclenché par un événement qui a (tout à fait par accident) parallèles étranges à la crise actuelle, les citoyens de New Ham se seraient retrouvés en spirale vers la guerre les uns avec les autres. C’est Lord of the Flies, après tout. Mais il y avait aussi de l’amour – des relations nouvelles et anciennes – et certains espèrent que dans le de la même manière que nous luttons pour le faire dans ce pays, en ce moment, il y a un chemin pour sortir de l’obscurité dans laquelle nous sommes et vers quelque chose de mieux.

Il a poursuivi: “J’adorerais partager l’histoire continue de New Ham à un moment donné.”

“Tous les scripts ont été écrits, donc nous savons tout. Nous avons quinze personnages à la recherche – je suppose – pas tant d’un auteur que d’un public. J’aurai besoin d’un peu de temps pour le comprendre – en parler à Netflix – mais ce serait le plan.

La première saison a laissé les fans sur un énorme cliffhanger. Le dernier plan de la saison montrait un mémorial de tous les adolescents du West Ham. Alors, sont-ils réellement morts? Les adultes sont-ils d’accord? Est-ce une expérience sociale?

Il y avait aussi des scénarios impliquant Campbell et Harry prenant le contrôle de la ville et emprisonnant Allie et Will, Grizz venait de découvrir une nouvelle zone de terre, le père du bébé de Becca était toujours inconnu et les fans se demandaient qui réellement abattit Cassandra. (Désolé mais ce n’était certainement pas Dewey.)

En espérant que nous trouverons un jour les réponses à toutes nos questions sur New Ham. Justice pour La société.

.

