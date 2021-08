Le créateur de la franchise « Yakuza » pourrait quitter son poste chez SEGA

De nouveaux rapports indiquent la séparation imminente de Toshihiro Nagoshi, créateur de la saga d’action acclamée « Yakuza » et du studio SEGA, en raison du fait que le développeur a rejoint les rangs de NetEase, signifiant une grande perte pour le studio. se prépare pour le lancement de « Lost Judgment ». « , le nouveau spin-off de la franchise, en septembre.

La saga « Yakuza » est l’une des franchises de RPG d’action les plus importantes de la société en ce moment, et Nagoshi a fait un travail remarquable en tant que directeur du développement sur chacun de ses titres depuis le lancement du premier opus en 2005.

Selon de nouvelles informations fournies par Bloomberg, dans le cas où les négociations entre Nagoshi et NetEase se concluraient de manière positive, le créatif constituerait sa propre équipe pour commencer la production de nouveaux jeux vidéo, bien que jusqu’à présent, il n’ait pas été signalé que ils n’ont été signés par aucune des parties ou si les responsabilités dans le nouveau poste de Nagoshi ont été définies.

Le rapport indique également qu’il s’agit de la négociation la plus récente entre le créateur de « Yakuza » et certaines sociétés d’investissement dans l’industrie chinoise du jeu vidéo, mentionnant le nom de Tencent, qui s’intéresse à la production d’animation japonaise, de bandes dessinées qui élargissent son divertissement. atteint, tandis que le gouvernement chinois applique des lois sévères pour empêcher la dépendance aux jeux vidéo parmi ses citoyens.

La saga créée par Toshihiro Nagoshi a lancé son dernier volet en 2020 sous le titre de « Yakuza: Like A Dragon », un jeu actuellement disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC . « Lost Judgment » sera disponible sur les mêmes plateformes à partir du 24 septembre.