Le créateur de la franchise Dead Or Alive a ouvert un nouveau studio pour travailler sur des jeux sur la blockchain

Le premier sortira début 2023.

Tomonobu Itagaki n’est pas seulement connu comme le créateur du Mort ou vif série de jeux de combat, mais il a également travaillé comme directeur de jeu et producteur sur la renaissance en 2004 du jeu d’action Ninja Gaiden.

À un moment donné, Itagaki a voulu quitter l’industrie du jeu, mais il a changé d’avis et a décidé d’ouvrir un nouveau studio. Il a été nommé Apex Game Studios et développera des jeux sur la blockchain.

Le premier projet d’Apex Game Studios’Studios est un MMORPG appelé Warrior, qui devrait sortir en 2023. Du contenu PvE et PvP y sera ajouté progressivement.

Étant donné que Warrior est développé à l’aide de la blockchain, le jeu disposera d’un système permettant aux joueurs d’échanger presque tous les objets et actifs.

De nombreux fans de Tomonobu Itagaki et de son travail passé sur le jeu étaient contrariés par la nouvelle direction du développeur, mais l’équipe semble sérieuse.

Apex Game Studios compte actuellement plus de 100 employés, principalement au Japon et à Singapour.

Son premier projet est Warrior, un jeu NFT pour mobile et PC construit avec un moteur fantastique.

Apex Game Studios a déclaré dans un communiqué de presse: « The Warrior Project est sur le point de lancer son offre d’échange décentralisée initiale ou IDO, et ses premiers alpha et cadeaux continuent d’affluer dans les communautés. »

Il a ajouté: « Itagaki a souligné que l’une des principales caractéristiques d’un jeu blockchain réussi est d’être un vrai jeu divertissant et addictif – exactement ce avec quoi le guerrier de son équipe veut s’entendre. »

Selon la feuille de route sur le site officiel, la version bêta de Warrior est prévue pour le premier trimestre 2023.

Le communiqué de presse d’aujourd’hui déclare: «Il s’intéresse non seulement au développement de jeux basés sur des jetons non fongibles ou des NFT, mais également au métaverse et que ces technologies sont d’excellentes armes.

« Itagaki pense qu’il est important d’embrasser le changement et de relever les nouveaux défis auxquels est confrontée la technologie blockchain. »