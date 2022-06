Le créateur de la destination finale déclare que le redémarrage à venir modifie la formule

À l’ère des redémarrages et des remakes, ce n’était qu’une question de temps avant que le genre d’horreur ne ramène le Destination finale la franchise. Le prochain film de la série, qui sera le sixième film, avait déjà été annoncé comme étant en préparation chez HBO Max. Pas grand-chose d’autre n’a été divulgué sur Destination finale 6mais on suppose que le film impliquera la mort pour ceux qui ont réussi à le tromper d’une manière ou d’une autre.

Mais Jeffrey Reddickqui a créé la série en tant qu’auteur de l’original Destination finalepromet que la sixième partie ne sera pas banale Destination finale film. Bien que Reddick n’ait pas été personnellement impliqué dans la série de films depuis le deuxième film, il a été tenu au courant de ce qui se passait avec Destination finale 6. Voici ce que Reddick a dit à Dread Central à propos du film (par ComicBook.com):

« Ce qui est bien, c’est Craig Perry – que… j’appelle « le parrain du projet » – il m’a toujours tenu au courant de ce qui se passait. Et j’ai en fait parlé aux scénaristes… ils étaient très curieux. .. ils voulaient me parler et juste avoir un aperçu de ce que je pensais être crucial pour le Destination finale franchise et quelques idées et des trucs comme ça. Ouais, j’ai eu une conversation très merveilleuse avec eux – je suis vraiment excité par l’histoire dont je ne peux pas vous parler. »

Reddick a poursuivi en expliquant que le nouveau film n’utiliserait pas la même formule que celle qui avait été retenue tout au long des cinq premiers versements, taquinant une « ride » qui a été ajoutée pour présenter un Destination finale histoire qui diffère de ses prédécesseurs.

« Je dirai que ce ne sera pas simplement une autre sorte de ‘nous avons créé un groupe de personnes, ils trompent la mort, et ensuite c’est la mort qui les attrape.’ Et il y a une ride que nous avons en quelque sorte ajoutée à chaque film pour le changer un peu : celui-ci est… un vrai Destination finale film, mais il ne suit pas ce genre de formule que nous avons en quelque sorte établie … Je pense que je peux en dire autant.

La destination finale 6 ira directement à HBO Max

En janvier, il a été rapporté que Destination finale 6 se passe chez HBO Max. Le réalisateur de Spider-Man: No Way Home, Jon Watts, a écrit le traitement du nouveau film et sera également producteur. Lori Evans Taylor et Guy Busick co-écrivent le scénario basé sur le traitement de Watts, via le rapport. Craig Perry produit également aux côtés de Sheila Hanahan Taylor et Dianne McGunigle.

En 2020, Perry a taquiné un concept pour un nouveau film dans la franchise qui suivrait les premiers intervenants, bien qu’il ne soit pas clair si c’est toujours la voie que le film HBO Max-feu vert empruntera.

« Nous jouons avec le fait que cela se produise dans le monde des premiers intervenants : les ambulanciers, les pompiers et la police. Ces personnes font face à la mort en première ligne tous les jours et font des choix qui peuvent faire vivre ou mourir des gens », a déclaré Perry. . « Nous comptons sur leur bon jugement, leur expertise et leur calme. Alors pourquoi ne pas mettre ces personnes dans une situation cauchemardesque où chaque choix peut entraîner la vie ou la mort – mais maintenant pour eux-mêmes ? Nous pensons que le monde pourrait être une façon intéressante dans une Destination finale film, et qui peut également générer des décors uniques de manière très crédible. »

Destination finale 6 n’a pas encore de date de sortie.