Le créateur de kimono Chiso lance de nouveaux modèles et Dream Island pour Animal Crossing: New Horizons

La société japonaise de design de mode Chiso a précédemment publié un ensemble de designs personnalisés de luxe pour Animal Crossing: Nouveaux horizons. La société a maintenant annoncé que l’île personnalisée du concepteur «1555 Island» est disponible à la visite.

L’île couvre l’histoire fondatrice de Chiso, qui a été fondée à Kyoto en 1555. La maison Nishimura présente de nombreux designs, y compris un bureau conçu comme une bibliothèque. Dans la maison Chiso se trouve une zone spéciale remplie de pièces décorées représentant les quatre saisons.

Les joueurs peuvent télécharger l’un des modèles de kimono de Chiso et les porter lors de leur visite à Kyoto. Le port d’une tenue assortie contribuera à donner vie à l’expérience. Alors que Chiso propose des designs de kimono, les joueurs peuvent ajouter des articles de mode existants tels que des coiffures, des chaussettes tabi et des chaussures pour compléter la tenue.

Deux modèles supplémentaires ont été publiés pour les collections 2021. L’un des motifs est un design contemporain bleu, blanc et rouge avec des fleurs de chrysanthème en pleine floraison. Le deuxième design a un thème noir, rouge et or. Le design conservera son aspect élégant à 360 degrés.

Chiso a également mis en place des zones spéciales sur l’île. Dans ces zones, la conception des kimonos apparaît également sur le terrain. Les joueurs peuvent demander à leurs insulaires de porter ces motifs tout en visitant les zones personnalisées.

Les designs de kimono personnalisés de Chiso sont actuellement encore disponibles. Les joueurs devront avoir la boutique Able Sisters installée sur leur île avec une Nintendo Changer d’abonnement en ligne. Avec les codes disponibles, les joueurs peuvent les saisir à l’aide du kiosque en haut à droite de la boutique. Les joueurs auront besoin d’espace disponible ou choisiront d’écraser pour télécharger un design personnalisé.

Il n’y a aucune information sur la durée de la visite de l’île 1555. Les joueurs qui souhaitent visiter devraient essayer de le faire dès que possible au cas où l’île serait bientôt supprimée.

Chiso est sur les réseaux sociaux. Quiconque télécharge les designs personnalisés ou visite l’île peut utiliser un hashtag spécial pour partager son expérience en ligne avec d’autres. Ils peuvent également utiliser le hashtag pour découvrir l’île avant de décider de la visiter.

Les joueurs peuvent en savoir plus sur Chiso et son histoire en tant que marque de mode kimono sur leur site officiel.

Animal Crossing: Nouveaux horizons est un titre exclusif Nintendo Switch disponible maintenant.