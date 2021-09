Le créateur de Jojo’s Bizarre Adventure révèle l’influence de Godzilla

« Jojo’s Bizarre Adventure » est un manga qui a réussi à se maintenir pendant plus de quatre décennies, y compris une adaptation d’anime qui est sur le point de recevoir une nouvelle adaptation pour la sixième saga narrative créée par Hirohiko Araki, qui a révélé une source particulière de inspiration dans sa saga de combats et d’hommes musclés.

Après la conclusion de « JoJolion », la huitième partie de son manga, Araki a mené une interview dans laquelle il a partagé quelques détails sur la façon dont sa création a été influencée par nul autre que Godzilla, le « roi des monstres », ainsi que le figure d’Ultraman, l’un des héros les plus populaires du Japon, acclamé pour ses affrontements hauts en couleurs contre divers kaijus pendant un peu plus de soixante ans d’histoire de la télévision.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Daniel Radcliffe a révélé que jouer à Minecraft le faisait se sentir vieux

Avec la publication du tome 27 de « Jojo’s Bizarre Adventure: Jojolion », Araki a souligné que ces personnages illustres de la culture populaire japonaise l’ont aidé à établir les bases des « stand battles » comme élément régulier dans la vie de ses personnages. .

« Qui est le plus fort, Godzilla ou Ultraman ? Cela a toujours été dans mon esprit depuis que j’en avais fantasmé quand j’étais enfant. Même lorsque j’écris Jojo, je ne peux pas éviter ce genre de sujets. Qui est le méchant le plus fort ? Qu’est-ce que la force et qu’est-ce que la fortune maximale? », a noté Araki dans la lettre éditoriale publiée dans le manga.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Andrew Garfield explique pourquoi Spider-Man est un rôle durable

Araki considère que l’ennemi le plus terrifiant auquel tout le monde peut faire face est la « calamité », assurant qu’il attaque de manière irrationnelle, bien qu’il soit lié à une certaine logique et qu’il envahisse tout le monde de la même manière. «C’est trop puissant pour essayer de faire face. Cela pourrait être au-delà de tout espoir. C’est la conclusion de ‘JoJolion’ ».

Jusqu’à présent, « Jojolion » est resté la saga la plus ancienne de « Jojo’s Bizarre Adventure », mettant fin à l’histoire de Josuke Higashikata un peu plus de dix ans après son début. Heureusement, Hirohiko Araki a confirmé travailler sur « Jojo Lands », le neuvième volet de sa saga d’action particulière, ainsi qu’une mini-série dérivée avec d’anciens membres de la franchise.