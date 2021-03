Le créateur de « John Wick » ne fera plus partie de la franchise

Lors de sa création en 2014, le premier opus de « John Wick« A réussi à devenir rapidement une référence dans le cinéma d’action contemporain, offrant non seulement l’acteur Keanu Reeves un nouveau personnage emblématique à ajouter à son palmarès, mais a également engendré l’une des sagas d’action les plus rentables de la dernière décennie

Avec deux suites en développement et une série télévisée dérivée, il semble que les fans de Wick aient encore beaucoup de contenu devant eux, à l’exception d’un détail: tous n’ont pas la participation de Derek Kolstad, scénariste principal et créateur du personnage.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Northman » présentera des séquences de combat brutales

La nouvelle a surpris les fans de la série lors d’une récente conversation que Kolstad a eue avec Collider, notant qu’il ne travaillait plus sur les quatrième et cinquième tranches. « A un moment donné, le studio vous dirait que votre création est diplômée et que vous lui souhaitez bonne chance. » Malgré cela, il a confirmé être toujours assez proche de Chad Stahelski Oui Dave Leitch, réalisateur et producteur de la saga.

Kolstad assure que ce n’était pas sa décision de s’écarter du développement de ces bandes. Malgré le fait que cela représente un coup dur pour le fonctionnement de l’industrie du divertissement, tout semble indiquer que le scénariste ne garde pas rancune sur cette décision.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le personnage préféré des fans peut revenir dans « Spider-Man 3 »

«Non, ce n’était pas ma décision. Quand on pense à la contractualité de ces choses, dans le troisième j’ai partagé des crédits avec un certain nombre de personnes, elles ne me sont pas revenues », raconte l’écrivain. Kolstad conclut qu’il espère que tout se passera pour le mieux pour la saga et qu’il n’osera jamais parler en mal d’elle, car il espère qu’elle pourra vraiment survivre sans sa participation.