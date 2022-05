Le créateur de jeux Squid va ridiculiser la création de l’émission avec une nouvelle série satirique

Hwang Dong-hyuk, le créateur de Jeu de calmartravaille actuellement sur sa prochaine série… qui portera sur le making of Jeu de calmar. Par date limite, Dong-hyuk prévoit une nouvelle série satirique qui suivra la création de Jeu de calmar et comment il est devenu une sensation mondiale du jour au lendemain. Le créateur a taquiné qu’il ridiculiserait son expérience personnelle d’être « poussé sous les feux de la rampe ». Peut-être à juste titre, la nouvelle série est provisoirement intitulée Le meilleur spectacle de la planète.

L’année dernière, il semblait certainement que Jeu de calmar était au moins l’émission la plus populaire de la planète. Lorsqu’il a fait ses débuts sur Netflix en septembre, il est devenu un succès instantané, amassant plus de 1,65 milliard d’heures de visionnage au cours de son premier mois de diffusion. Elle est depuis devenue la série la plus regardée de Netflix, et cela en plus de recueillir un large succès avec une note de 94% Certified Fresh sur Rotten Tomatoes. La série a également fait sensation aux Golden Globes et aux SAG Awards avec plusieurs récompenses majeures remportées.

Dong-hyuk a créé, écrit et réalisé Jeu de calmar. La série raconte l’histoire d’un concours dangereux où plus de 450 joueurs s’affrontent pour avoir la chance d’atteindre une grande richesse en remportant des versions mortelles de jeux pour enfants. Il met en vedette Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-joon, HoYeon Jung, O Yeong-su, Heo Sung-tae, Anupam Tripathi et Kim Joo-ryoung.

Le jeu Squid reviendra pour la saison 2





Après le succès de Jeu de calmar sur Netflix, Dong-hyuk a taquiné une deuxième saison. En décembre, il a confirmé qu’il y avait des discussions sur le streamer non seulement pour la saison 2, mais également pour une troisième saison potentielle. Aucun détail de l’intrigue n’a été divulgué pour la saison 2, qui n’a pas encore été officiellement éclairée alors que les négociations se poursuivent, mais Dong-hyuk a confirmé qu’il prévoyait de ramener Lee Jung-jae et Lee Byung-hun pour reprendre leurs rôles de la saison 1 Nous pouvons supposer que la deuxième saison reprendra également certains des mêmes thèmes explorés dans la saison 1.

« Pour ce projet et dans les projets futurs, il est impossible de ne pas tenir compte de la polarisation politique, des différences et des difficultés culturelles, ainsi que des changements climatiques environnementaux qui se sont produits. Je serai obligé d’observer et de critiquer et de continuer à traiter ces sujets dans de futurs projets », avait précédemment déclaré Hwang à Deadline.

Optimiste quant au succès de la série ouvrant des portes à d’autres comme elle, le créateur a ajouté: « J’espère qu’une œuvre comme Jeu de calmar a en quelque sorte ouvert la porte. J’espère que le public américain donnera une chance à la pièce et que vous lirez les sous-titres et regarderez sans doublage. Nous espérons ouvrir cette opportunité. »

Hwang Dong-hyuk a également d’autres projets dans sa manche, au-delà Jeu de calmar saison 2 et Le plus grand spectacle de la planète. On dit qu’il travaille sur un long métrage basé sur le roman Pape Satan Alep : Chroniques d’une société liquide par l’essayiste italien Umberto Eco. Aucun de ces projets n’a de date de sortie officielle pour le moment.





