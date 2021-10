Le créateur de jeux d’enfants n’exclut pas que Chucky aille dans l’espace

Icône d’horreur Chucky est déjà prêt à explorer le petit écran dans Syfy et la prochaine série de USA Network, mais la tristement célèbre poupée pourrait bientôt jeter son dévolu sur quelque chose de beaucoup plus grand : l’espace. On a récemment demandé au créateur Don Mancini s’il pouvait imaginer le meurtrier Chucky enfilant une petite combinaison spatiale et terrorisant les astronautes tout en parcourant le cosmos, et il semble assez convaincu par l’idée.

« Je ne pense pas avoir jamais pensé: » Oh, Chucky ne pourrait pas y aller. » Je ne pense pas. Et je pense que l’une des grandes choses à propos de Chucky est qu’il est un personnage si polyvalent et nous avons constaté qu’il fonctionne avec succès dans toutes sortes de tons et de sous-genres différents, que ce soit l’horreur ou la comédie, entre les deux. Je pense donc qu’en tant que personnage, il est suffisamment polyvalent et attrayant et suffisamment intéressant pour qu’il puisse probablement aller n’importe où, même dans l’espace. C’est la seule chose à laquelle je pense une fois que j’ai dit en plaisantant quelque chose sur l’envoi de Chucky dans l’espace, bien que Je pense que ce serait un film amusant. »

Partir dans l’espace est quelque chose qui a été réalisé dans d’autres franchises d’horreur, avec des résultats mitigés, notamment par le meurtrier portant un masque de hockey Jason, qui s’est frayé un chemin sanglant à travers un vaisseau spatial dans le très décrié de 2001 Jason X. L’idée de Chucky dans l’espace bien que cela fonctionne, et il est difficile de ne pas trouver l’image de la sinistre poupée courant autour d’un vaisseau spatial dans une minuscule combinaison spatiale tout à fait délicieuse.

Clairement, Don Mancini a également pensé à cela en ajoutant: « Ouais. Je veux dire, je pense que » X Goes to Space « est généralement un baromètre pour sauter le requin. Mais je veux dire, qui ne voudrait pas voir Chucky dans une petite combinaison spatiale avec un casque, un peu comme flottant ? »

Ce n’est même pas la première fois que Mancini caresse l’idée de Chucky dans l’espace, le cinéaste révélant en 2017 qu’il avait même réfléchi à ce que pourrait être l’intrigue. « J’ai une idée pour Chucky dans l’espace », a-t-il expliqué. « Vous savez comment parfois, les enfants présentent un équipage de navette spatiale avec une expérience totémique ou une mascotte ou autre chose? Chucky… Chucky dans l’espace. »

Pour l’instant, Chucky est occupé à être ramené à la vie ici sur Terre. La nouvelle série télévisée Child’s Play reprend après qu’une poupée Chucky vintage se soit présentée à une vente de garage en banlieue. Une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos alors qu’une série de meurtres horribles commence à révéler les hypocrisies et les secrets de la ville. Pendant ce temps, l’arrivée d’ennemis – et d’alliés – du passé de Chucky menace de révéler la vérité derrière les meurtres, ainsi que les origines indicibles de la poupée démoniaque en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est en quelque sorte devenu ce monstre notoire. Chucky a été décrit comme une « nouvelle version de la franchise » qui explorera l’icône de l’horreur avec « une profondeur qui est uniquement offerte par le format de la série télévisée ».

Avec les icônes de la franchise Brad Dourif et Jennifer Tilly, Chucky est prévu pour la première sur Syfy et USA Network le 12 octobre 2021. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Comicbook.com.

