Le créateur de Hunter x Hunter présente des problèmes de santé et annonce un retard de manga

Le créateur de »Hunter X Hunter », Yoshihiro Togashi, vient de publier sur son Twitter officiel qu’en raison de problèmes de santé personnels, le retour tant attendu du manga sera retardé. L’artiste a écrit : « mes symptômes ne s’améliorent pas, et mon traitement et mon rétablissement ont pris une grande partie de mon temps ».

Depuis cette déclaration, Togashi a fourni des mises à jour supplémentaires sur son état actuel et comment cela a affecté son travail, détaillant les douleurs dorsales débilitantes et la perte de fonction dans sa main droite. Plusieurs fans ont commenté ses publications, lui souhaitant une bonne santé et montrant leur soutien au créateur.

Auparavant, le mangaka avait déjà donné diverses mises à jour sur le retour du manga, confirmant qu’il avait déjà terminé les brouillons de plusieurs nouveaux chapitres, publiant des images de nombreux modèles de cadres de manga sur les réseaux sociaux tout au long de mai 2022. En juillet dernier, il a également partagé que le premier dix chapitres du manga étaient terminés et il ne restait plus qu’à les encrer.

» Hunter x Hunter » a été diffusé sur Saut Shōnen hebdomadaire depuis mars 1998. Le manga, qui se compose actuellement de 36 volumes, est en pause depuis novembre 2018 et a fait plusieurs pauses au cours des années précédentes, incitant Togashi à créer un compte Twitter personnel pour tenir les fans informés.

»Hunter x Hunter » suit Gon Freecs, un jeune homme déterminé à retrouver son père disparu, qui était membre de la Hunter Association, un groupe qui emploie des personnes talentueuses du monde entier et leur confie des quêtes fantastiques. Même avec les pauses manga fréquentes, l’histoire a eu deux adaptations animées, la première diffusée de 1999 à 2001, qui couvrait tous les chapitres publiés, puis un redémarrage de l’anime en 2011.

Togashi est également connu pour créer »Yuyu Hakusho », qui a également été diffusé dans Weekly Shonen Jump de décembre 1990 à juillet 1994, et comportera bientôt une adaptation en direct dans Netflix. Les deux séries sont largement considérées comme faisant partie des œuvres shonen les plus influentes de leur époque.