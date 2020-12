Le créateur de Haunting of Bly Manor dit qu’il n’y a « aucun plan » pour faire une saison 3

Les fans qui espèrent The Haunting saison 3 devront se contenter de The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor.

La hantise de Bly Manor fans, nous avons une triste nouvelle. Il semble qu’il n’y aura pas de troisième saison de la série d’anthologies.

Depuis La hantise de Bly Manor est sorti en novembre, les fans de La hantise ont désespérément besoin de Netflix pour renouveler la franchise à succès pour une autre saison. La première saison raconte le mystère de Hill House, tandis que la deuxième saison raconte l’histoire de Manoir de Bly, et les gens avaient déjà commencé à élaborer des théories élaborées sur la maison fictive qui pourrait être utilisée dans la saison 3.

LIRE LA SUITE: Y aura-t-il une hantise de Bly Manor saison 2? Voici ce que nous savons

Il est temps de mettre ces théories en suspens. Le créateur vient de révéler qu’il n’y a pas de plans pour La hantise saison 3, alors ne vous attendez pas à ce que Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, T’Nia Miller, Rahul Koli et le reste de la distribution se réunissent à l’écran de sitôt, sans parler d’un La hantise date de sortie et bande-annonce de la saison 3.



The Haunting saison 3: Y aura-t-il une saison 2 de Bly Manor? Image: Netflix

La semaine dernière (23 décembre), un fan a tweeté La hantise créateur, Mike Flanagan, s’interroge sur la possibilité de plusieurs saisons. Ils ont écrit: « Salut Mike, une chance d’un autre chapitre de Haunting dans le futur? » et Mike leur a répondu. Cependant, sa réponse n’est pas ce que les fans espéraient. Mike a tweeté: « Pour le moment, il n’y a pas de plans pour plus de chapitres. »

Mais ne perdez pas tout espoir pour l’instant. Mike a ensuite expliqué: « Ne dites jamais jamais, bien sûr, mais pour le moment, nous nous concentrons sur une gamme complète d’autres [Intrepid Pictures] projets pour 2021 et au-delà. Si les choses changent, nous le ferons absolument savoir à tout le monde! »En d’autres termes, il n’y a pas de saison 3 en préparation mais cela pourrait encore arriver dans le futur si suffisamment de personnes sont intéressées.

Pour le moment, il n’y a pas de plans pour plus de chapitres. Ne dites jamais jamais, bien sûr, mais pour le moment, nous nous concentrons sur une liste complète d’autres @intrépide projets pour 2021 et au-delà. Si les choses changent, nous le ferons absolument savoir à tout le monde! https://t.co/WkkSwsnFlm – Mike Flanagan (@flanaganfilm) 23 décembre 2020

Prétendant que nos rêves de La hantise créateurs adaptant Stephen King’s Le brillant dans la saison 3 sont encore possibles.

Qu’est-ce que tu penses? Souhaitez-vous une troisième saison?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂