Le créateur de Grey’s Anatomy confirme quand nous reverrons le Dr Derek Shepherd

Bonne nouvelle pour les fans de Grey’s Anatomy. Krista Vernoff, la showrunner de la série, a confirmé que Le Dr Derek Shepherd fera à nouveau une apparition dans la nouvelle saison de l’émission.

Patrick Dempsey se changera en robe de Dr. Shepherd après son apparition dans deux épisodes de la saison 17. Tout comme la grande réaction d’Ellen Pompeo en voyant le retour de son partenaire, les fans étaient également impressionnés, mais voulaient toujours le reste. Et Krista Vernoff est prête à vous les donner.

Patrick Dempsey était l’un des protagonistes originaux de la série. Il a joué le Dr Derek Shepherd de 2005 à 2015 de façon ininterrompue, participant à un total de 256 épisodes. Il a été nominé pour 2 Golden Globes pour sa performance dans la série et est devenu un favori des téléspectateurs.

Ellen Pompeo et Patrick Dempsey sur Grey’s Anatomy – Source: IMDb



Après son triste adieu dans la saison 11, Derek est revenu dans les deuxième et troisième épisodes en tant que rêve de Meredith. Mais ce ne sera pas tout, dans une récente interview avec Variety, Krista Vernoff a confirmé quand on verra les retrouvailles entre Shepherd et Gray: « Ils reverront McDreamy dans la seconde moitié de la saison. «







D’autre part, le showrunner s’est également demandé si le spectacle se terminerait ou non dans cette saison 17. « Nous avons un plan pour la fin de la saison, et je me sens très bien avec ce plan. Mais je dirai que nous avons toujours un plan au bon moment, mais il ne se termine pas toujours là où nous pensons. Donc, on ne sait jamais. » Déclara Vernoff.

Quand Grey’s Anatomy Saison 17 Episode 7 Première?

Comme nous l’avons annoncé précédemment, le tournage de la saison 17 a été durement touché par la pandémie COVID-19. Pour cette raison, ce 2020, seuls les 6 premiers épisodes ont été publiés. Nous devrons attendre le 4 mars 2021 pour revoir Meredith Gray à l’écran.