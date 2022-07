Le créateur de Gremlins dit que Baby Yoda est une copie de Gizmo

Le réalisateur du film populaire »gremlins » accuse ouvertement les créateurs de la série »Le Mandalorien » pour copier leurs conceptions à utiliser dans Bébé Yoda. Dans une interview, Joe Dante dit que l’un des personnages de »Gremlins », l’adorable créature nommée Gizmo« est essentiellement comme un bébé », ajoutant: « Ce qui m’amène, bien sûr, au sujet de Baby Yoda, qui est complètement volé et juste copié. Sans vergogne, je pense. »

Baby Yoda, ou Grogu, comme son nom d’origine, est le personnage principal de la série »Star Wars » »The Mandalorian » sur Disney+. L’histoire suit Din Djarin, le Mandalorien qui est envoyé pour retrouver Grogu et le livrer à l’Empire Galactique. La série créée en 2019, compte actuellement deux saisons de huit épisodes, mettant en vedette Pierre Pascal comme personnage principal.

Quant à savoir si Baby Yoda est une copie totale de Gizmo, cela est laissé à l’interprétation de beaucoup, car le personnage de Star Wars a acquis une grande popularité pour sa tendresse et ses expressions amusantes. La franchise « Gremlins » a également connu une grande popularité depuis sa création en 1984, menant à une suite intitulée « Gremlins 2 : The Next Generation » en 1990.

En fait, un nouveau film »The Gremlins » est prévu pour 2023, avec l’écrivain Carl Ellsworth attaché au projet pour écrire le script, et Chris Colombcélèbre réalisateur de la franchise »Harry Potter », sera en charge de la conception des personnages.

En plus d’un troisième film Gremlins, Warner Bros. Animation travaille actuellement sur une série préquelle animée : »Gremlins : Secrets of the Mogwai ». Le premier épisode de la série fera ses débuts au Festival international du film d’animation d’Annecy, et la série finira par atterrir sur un nouveau service de streaming de WarnerMedia.

Le synopsis de » Gremlins : Secret of the Mogwai » explique que dans la nouvelle émission, « Nous voyageons dans le Shanghai des années 1920 pour révéler l’histoire de la façon dont Sam Wing, 10 ans (futur propriétaire du magasin, le M. Wing dans le film de 1984) a rencontré un jeune Mogwai nommé Gizmo Avec un voleur de rue adolescent nommé Elle, Sam et Gizmo se sont lancés dans un dangereux voyage à travers la campagne chinoise, rencontrant et parfois combattant des monstres colorés et des esprits du folklore chinois ».

Les films Gremlins originaux sont entièrement disponibles sur le service HBO Max.