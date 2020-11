Le créateur de Gossip Girl dit que le redémarrage sera « très, très étrange » alors que les premières photos deviennent virales

Gossip Girl est de retour et le casting est plus diversifié que jamais. Attendez-vous à des personnages gays et trans.

Salutations Upper East Siders, le tournage a commencé le Une fille bavarde redémarrez et les photos du premier regard cassent Internet.

Depuis que HBO Max a annoncé qu’il ramènerait Une fille bavarde, les fans ont été ravis de voir comment la série se comparera à son prédécesseur. La description officielle de la série à venir se lit comme suit: « Huit ans après la disparition du site Web d’origine, une nouvelle génération d’adolescents des écoles privées de New York est initiée à la surveillance sociale des Une fille bavarde. «

Maintenant, les fans peuvent avoir un aperçu de la nouvelle distribution en action et le créateur a promis que le spectacle serait « très, très queer ».

Le créateur de Gossip Girl dit que le redémarrage sera « très, très étrange » car les premières photos deviennent virales. Image: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images, The CW

Oui. Hier, le nouveau Une fille bavarde les acteurs ont été repérés en train de filmer la série sur les marches du Met et les photos ont déjà envahi les réseaux sociaux. Les fans vivent pour la qualité d’Evan Mock, Eli Brown, Zión Moreno, Jordan Alexander, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Savannah Smith, Thomas Doherty et Whitney Peak dans leurs uniformes scolaires Constance et St.Judes.

Gossip Girl reboot cast premier regard: « Ce sera très, très étrange ». Image: Jose Perez / Bauer-Griffin / GC Images

Gossip Girl reboot cast premier regard: « Ce sera très, très étrange ». Image: Images Gotham / GC, Images Gotham / GC

Je suis venu aux étapes du Met pour prendre mes photos de potins … mais je suis tombé sur le fait qu’il était bloqué car j’ai été témoin du tournage du redémarrage de la fille de potins 😭😍 Je vis mon rêve à New York pic.twitter.com/oMjajsqEOY – latanya dabul❁ (@latanyabieber) 10 novembre 2020

Gossip Girl reboot cast premier regard: « Ce sera très, très étrange ». Image: Images RCF / MEGA / GC

Si ce n’était pas assez excitant, Une fille bavarde Le showrunner Joshua Safran a tweeté que la nouvelle série est « très, très queer ». Quand un fan a tweeté: « Combien d’homoérotisme puis-je en attendre? », Josh a répondu: « Eh bien, étant donné que nous avons beaucoup de personnages queer, beaucoup? » Il a également déclaré qu’il était le plus fier de «la majorité des personnages étant diversifiés et / ou queer».

Zión Moreno, l’une des actrices principales, est trans et a déjà joué un personnage ouvertement trans dans Contrôle Z sur Netflix.

Eh bien, étant donné que nous avons beaucoup de personnages queer, beaucoup? – Joshua Safran (@Anthologue) 18 octobre 2020

La majorité des personnages sont diversifiés et / ou queer. – Joshua Safran (@Anthologue) 7 septembre 2020

Quant aux intrigues, Joshua dit qu’elles sont «complètement nouvelles». Il a poursuivi: « Je ne voudrais jamais marcher sur ce que nous avons déjà fait, et je ne veux pas non plus déprécier les relations des nouveaux personnages en les faisant passer pour des échos! »

Il a également tweeté: « Je voulais vraiment que cela ressemble à une extension et en aucun cas à un redémarrage. C’est donc une évolution de l’histoire, pas un rechapage. Cela dit, il y a des échos. Constance et St. Judes sont toujours Constance et St. . Judes, après tout. «

Cela ne veut pas dire que les personnages originaux ne reviendront pas. Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait des « stars / artistes invités », Joshua a taquiné: « Nous l’espérons! »

Completement nouveau. Je ne voudrais jamais marcher sur ce que nous avons déjà fait, et je ne veux pas non plus déprécier les nouvelles relations entre les personnages en les faisant passer pour des échos! – Joshua Safran (@Anthologue) 18 octobre 2020

Je voulais vraiment que cela ressemble à une extension et en aucun cas à un redémarrage. C’est donc une évolution de l’histoire, pas un rechapage. Cela dit, il y a des échos. Constance et St. Judes sont toujours Constance et St. Judes, après tout. – Joshua Safran (@Anthologue) 7 septembre 2020

Le nouveau Une fille bavarde devrait faire ses débuts dans HBO Max en 2021 avec Kristen Bell reprenant son rôle de narratrice! On ne peut pas attendre.

