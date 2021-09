Le créateur de God of War dit que les jeux First-Party seront au PlayStation Showcase « With Flying Colours »

L’homme qui a dirigé la création et la conception du God of War original est David Jaffe, également connu pour avoir créé une autre série PlayStation bien-aimée avec Twisted Metal. De nos jours, il met la conception de jeux sur la glace et dirige régulièrement des diffusions en direct et des vidéos YouTube. Le comportement franc de l’ex-designer n’est pas pour tout le monde, mais de temps en temps, ses relations et sa connaissance de l’industrie révèlent des éléments intéressants. Exemple : le PlayStation Showcase de la semaine prochaine.

Dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, Jaffe explique brièvement à quoi s’attendre de la présentation de Sony en septembre. Il évoque une conversation qu’il avait avec quelqu’un à propos de l’événement, qui craignait que cela ne le déçoive et qu’ils voulaient voir le « Big Sony stuff ». Bien qu’il ne dise pas ce qu’il sait être montré pendant la diffusion, Jaffe a répondu en disant: « … Vous ne serez pas déçu si vous recherchez la grande PlayStation traditionnelle et originale. »

Il dit que les équipes de Sony seront là « avec brio », et il est « tellement excité de voir la réponse des gens ». Jaffe ajoute qu’il n’a pas encore vu les jeux auxquels il fait allusion, mais qu’il est « très fier » des développeurs de Sony et de ce sur quoi ils travaillent.

En passant, dans la même vidéo, le concepteur mentionne qu’il a entendu dire que God of War Ragnarok – « ou comme ils vont l’appeler » – vise une durée de jeu d’environ 40 heures, ce qui serait un grand saut par rapport à l’entrée précédente. Quant à savoir si la suite attendue sera au PlayStation Showcase, Jaffe dit qu’il « [doesn’t] sais rien à ce sujet ».

Plus récemment sur Twitter, Jaffe a partagé un tweet faisant allusion aux futurs projets de PlayStation : « Je viens de découvrir un nouveau [PlayStation] jeu qu’ils font – aucune idée quand il sera dévoilé (peut-être la semaine prochaine, peut-être pas) mais sachez juste quand il le fera, les gens vont perdre la tête ! Dur à cuire!!! »

Dans un autre vidéo vient de sortir aujourd’hui, Jaffe clarifie ses commentaires dans le tweet ci-dessus et la vidéo précédente. Il dit qu’il y a « à coup sûr deux choses qui seront montrées » provenant des studios PlayStation qui feront le bonheur des fans. Le jeu dont il parle dans son tweet est un troisième jeu, qu’un ami de l’industrie avait évoqué par SMS. On ne sait pas si ce titre mystérieux apparaît ou non, mais il semble que nous voyions au moins deux grands jeux Sony la semaine prochaine. C’est seulement ce dont Jaffe a entendu parler, alors qui sait combien le détenteur de la plate-forme dévoilera vraiment. Plus que quelques jours avant que nous le sachions.

Donc, il semble que Jaffe soit sacrément excité pour le spectacle imminent. Quand est PlayStation Showcase ? Suivez le lien pour apprendre tout ce dont vous avez besoin. Est-ce que tout ce discours de Jaffe augmente votre niveau de battage médiatique pour l’événement, ou gardez-vous les attentes sous contrôle ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.