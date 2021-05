Le créateur de «  Ghost in the Shell  » parle du cinéma d’anime actuel

Quand on parle d’anime dans les films, sans parler de la carrière de Mamoru Oshii serait de passer par l’un des réalisateurs d’animation les plus prolifiques à émerger du Japon. De « Angel’s Egg » au célèbre film cyberpunk « Ghost in the Shell », le réalisateur a une filmographie qui sert de référence culturelle dans son pays et parmi les amateurs d’anime du monde entier.

Dans une récente interview, Oshii a offert des mots forts et énergiques sur le travail d’autres réalisateurs de premier plan aujourd’hui. De Hideaki Anno, créateur de la franchise «Evangelion», Mamoru Hosoda de «Digimon The Movie», à Makoto Shinkai et sa romance attachante «Your Name».

Dans une discussion récente avec le portail japonais Pia (via Anime News Network), Oshii a souligné que Hideaki Anno est « plus un producteur qu’un réalisateur » et que ses œuvres en général « manquent de thème », bien qu’il ait précisé que cela ne ne veut pas dire que ce soit quelque chose contre lui. Le réalisateur a expliqué qu’Anno a tendance à se concentrer davantage sur ses thèmes visuels que de donner à son travail une substance spécifique.

Après la première du dernier opus de «Rebuild of Evangelion», marquant la fin de sa franchise, Hideaki Anno travaille actuellement sur le développement de deux nouveaux opus de «Shin Godzilla», en plus de ses œuvres suivantes avec «Shin Ultraman» et «Shin Kamen Rider»,

Oshii s’est également comparé au réalisateur légendaire Hayao Miyazaki, fondateur du Studio Ghibli, considérant que lui et le réalisateur vétéran appartiennent à «une époque révolue» qui cherchent à «entrer en lutte avec la société» à travers leurs œuvres, ce qu’il a expliqué comme suit:

L’expression et les thèmes sont des choses différentes. Une présentation avant-gardiste ou donner naissance à un nouveau style de présentation n’est pas la même chose qu’un thème.

En soulignant des commentaires plus durs contre l’industrie actuelle de l’anime, Mamoru Oshii a complètement déchiré les œuvres de Makoto Shinkai et Mamoru Hosoda, affirmant qu’ils avaient le même problème qu’Anno en raison de l’absence de thème: «Pour le dire différemment, je peux «Je ne ressens pas la motivation fondamentale qu’ils ont pour créer des films», a-t-il conclu.

Ce n’est pas la première fois qu’Oshii s’exprime de manière aussi brute et directe devant les créations des autres. L’année dernière, l’animateur n’a pas caché son mépris total pour «Joker», mettant en vedette Joaquin Phoenix sous la direction de Todd Phillips.