Le créateur de Game of Thrones promet une nouvelle fin à venir

La fin de Le Trône de Fer reste toujours dans la gorge de nombreux fans de la série qui n’ont tout simplement pas aimé la fin ni même les derniers épisodes qui l’ont précédée. Que ce soit le changement de leur Daenerys préféré, l’ascension de Bran, la disparition décevante des White Walkers… il y avait vraiment de quoi agacer et décevoir tout le monde à un titre ou à un autre. Tout aussi peu impressionné que les fans était le créateur de Westeros, George RR Martin, dont les romans ont fini par être dépassés par la série télévisée au point que Martin est encore à deux livres de la fin de l’histoire. Dans une nouvelle interview, cependant, l’auteur a donné aux fans l’espoir que – s’il arrive à la fin – sa fin sera différente de celle de la série.

S’adressant à PBS à Chicago, George RR Martin a déclaré : « Avec le recul, j’aurais aimé rester en avance sur les livres. Mon plus gros problème là-bas était quand ils ont commencé le [TV] série, j’avais déjà quatre livres imprimés et le cinquième est sorti juste au moment où la série commençait en 2011. J’avais une longueur d’avance de cinq livres, et ce sont des livres gigantesques, comme vous le savez ; Je n’ai jamais pensé qu’ils me rattraperaient, mais ils l’ont fait. Ils m’ont rattrapé et m’ont dépassé. Cela rendait les choses un peu étranges parce que maintenant le spectacle était devant moi et le spectacle allait dans des directions quelque peu différentes. Donc, je travaille toujours sur le livre, mais vous verrez ma fin quand ça sortira. »

Bien que ce soient des mots réconfortants pour ceux qui exigent toujours une rediffusion de la saison 8 pour réparer les torts de la finale, nous devons nous rappeler exactement ce qui a conduit à la situation en premier lieu. Lorsque Le Trône de Fer a diffusé son premier épisode en 2011, Martin venait de sortir le cinquième livre de la série de romans, A Dance With Dragons. Avant cela, il avait sorti le premier livre A Game of Thrones en 1996, suivi de A Clash of Kings en 1998, A Storm of Swords en 2000 et A Feast for Crows en 2005. Avec la taille du de plus en plus de livres – A Dance With Dragons a compté un peu plus de 1000 pages, et les deux derniers livres auraient environ 3000 pages entre eux – le temps que Martin prend pour écrire chacun est de plus en plus long.

Cela fait maintenant 10 ans que le dernier livre est sorti, soit presque le double de l’écart entre celui-ci et le livre précédent, ce qui a conduit beaucoup à craindre que Martin ne parvienne pas du tout à terminer la saga.

Avec, The Winds of Winter et A Dream of Spring promettant tous deux beaucoup plus pour les fans qui n’ont pas apprécié la direction de la série télévisée, mais des mois et potentiellement des années à partir de l’arrivée, il est tout aussi bien que la première nouvelle série préquelle de HBO, House du Dragon, est prêt à faire ses débuts l’année prochaine et à combler le vide dans la vie des fans de la saga. Cela n’aidera peut-être pas à soulager la douleur de ceux qui attendent la conclusion de Martin, mais cela peut au moins les aider à les apaiser pendant qu’il se rapproche de plus en plus de la fin de ses deux derniers livres.