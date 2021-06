Le créateur de Game of Thrones promet une nouvelle fin à l’histoire

Dire que la fin de « Game of Thrones » sur HBO peut être considérée comme « controversée », c’est sous-estimer la grande vague de commentaires générée sur la toile, dont les débats houleux se poursuivent toujours sur les réseaux sociaux. Après tout, deux ans se sont écoulés depuis la fin de la production, et les fans remettent toujours en question certaines des décisions créatives prises derrière sa conclusion.

« Game of Thrones » a commencé à gagner sa réputation en raison du soin apporté à ses relations complexes entre les personnages et à ses jeux compliqués de pouvoir et de trahison. Mais dans sa dernière saison, les scénaristes n’avaient plus de matériel à adapter, ils ont donc dû recourir à leur propre ingéniosité, dont le résultat final était beaucoup à désirer.

Inutile de dire que parmi ceux qui ne sont pas si satisfaits de la façon dont HBO a conclu la série, se trouve l’auteur George RR Martin, le cerveau derrière la saga littéraire actuelle « A Song of Ice and Fire ». le cinquième volet de cette histoire, assurant que cela sera très différent de ce que nous avons vu à l’écran.

« Avec le recul, j’aurais aimé avoir avancé les livres », a commenté Martin lors d’une conférence avec PBS à Chicago (via Uproxx). « Mon plus gros problème quand ils ont commencé à tourner la série était que j’avais déjà quatre livres imprimés et le cinquième est sorti juste au début de la série en 2011. J’avais un début de cinq livres, qui sont gigantesques, comme vous le savez. Je n’ai jamais pensé qu’ils me rattraperaient, mais ils l’ont fait, ils m’ont rattrapé et ils m’ont dépassé », a commenté l’auteur.

Depuis le lancement de « A Dance of Dragons » en 2011, à l’exception de l’arrivée du livre « Fire & Blood » sur la dynastie Targaryen, George RR Martin n’a pas publié de nouvel opus de sa saga, développant pendant tout ce temps « The Winds of Winter », et son septième et dernier livre serait toujours en attente : « A Dream of Spring ».

Martin a été impliqué dans la production de HBO, offrant un bref guide sur la façon dont ils pourraient continuer sans les livres, mais sans trop en révéler pour ne pas gâcher l’expérience des lecteurs : « » Cela rendait les choses très étranges parce que maintenant le spectacle était avance rapide et direction différentes directions. Je travaille toujours sur le livre, mais ils verront ma fin quand il sortira », a-t-il conclu.