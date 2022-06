Le créateur de Game of Thrones, George RR Martin, confirme son implication dans la série Jon Snow

Jeu des trônes auteur George R.R. Martin a partagé de nouveaux détails sur la prochaine série télévisée prévue. Il a été récemment révélé que Kit Harington reviendrait en tant que Jon Snow dans une nouvelle série qui fait suite à Jeu des trônes, reprenant après les événements de la dernière saison controversée de la série à succès. Il n’y avait pas grand-chose d’autre qui a été révélé sur le projet pour l’instant, mais dans un nouveau post sur son blog, Martin a révélé que la série est actuellement en préparation sous le titre provisoire de Neiger et qu’il s’impliquera personnellement dans son développement.

Dans son article de blog, Martin explique que la nouvelle du spin-off est en effet vraie, mais a également admis que la nouvelle avait fuité prématurément. Il ne peut que déclarer que ce n’est pas lui qui a divulgué cette information et imagine que nous ne saurons jamais qui c’était, mais en tout cas, la nouvelle est tombée. Avec le dragon sorti du sac, Martin s’est senti obligé de fournir un commentaire car il avait été inondé de demandes en ce sens. En partie, Martin a déclaré dans sa déclaration:

« Oui, il y a une émission de Jon Snow en développement… Notre titre de travail pour l’émission est SNOW… SNOW est en développement depuis presque aussi longtemps que les trois autres, mais pour une raison quelconque, il n’a jamais été annoncé et il n’a jamais fui … jusqu’à maintenant. Mais, oui, c’est vrai. Ce n’était pas une annonce officielle de HBO, donc il semble qu’il y ait eu une autre fuite… Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus, pas avant que HBO ne me donne son feu vert.

Martin s’est également référé aux récents commentaires d’Emilia Clarke sur le Neiger série. Clarke a affirmé que Harington lui avait parlé de la série et a révélé qu’il avait même aidé à développer le concept à partir de zéro. Martin soutient Clarke, vérifiant que c’est Harington qui était venu à lui avec le pitch d’un spin-off de Jon Snow. L’auteur confirme ensuite officiellement qu’il est également impliqué dans la série, tout comme il l’est dans les autres émissions prévues dans cet univers.

« Il semble qu’Emilia Clarke ait déjà mentionné que SNOW était l’idée de Kit dans une récente interview. Donc cette partie est sortie. Oui, c’est Kit Harrington qui nous a apporté l’idée. Je ne peux pas vous dire les noms des scénaristes/showrunners , puisque cela n »a pas encore été autorisé pour la sortie… mais Kit les a également amenés, sa propre équipe, et ils sont formidables. Diverses rumeurs circulent sur mon implication, ou son absence. Je un m impliqué, tout comme je le suis avec THE HEDGE KNIGHT et THE SEA SNAKE et TEN THOUSAND SHIPS, et tous les spectacles animés. L’équipe de Kit m’a rendu visite ici à Santa Fe et a travaillé avec moi et ma propre équipe d’écrivains/consultants brillants et talentueux pour élaborer le spectacle. »