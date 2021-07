Le créateur de Fullmetal Alchemist révèle un nouveau manga

Au cours des 20 dernières années, « Fullmetal Alchemist » a été considéré comme l’une des œuvres d’action et de fantaisie les plus importantes de l’auteur de manga Hiromi Arakawa, qui après une carrière exceptionnelle en tant qu’illustratrice, a révélé son nouveau travail original.

La nouvelle du nouveau travail d’Arakawa vient du magazine Monthly Shonen Gangan, qui révèle que le nouveau travail de l’auteur de Fullmetal Alchemist arrivera « plus tôt que ses fans ne pourraient l’espérer ».

Après sa parution entre 2001 et 2010, « Fullmetal Alchemist » fête cette année ses 20 ans. Arakawa s’est terminé après huit ans de publication en 2019 avec « Silver Spoon », son prochain travail original, prenant une pause dans laquelle il a parfois apporté quelques contributions avec les couvertures de certains des mangas de ses collègues ou amis du milieu.

L’avancée de la nouvelle œuvre d’Hiromi Arakawa n’est qu’une esquisse de ce à quoi ressemble son protagoniste et le méchant principal de l’histoire, mais il n’y a pas assez d’éléments qui peuvent aider à déchiffrer son histoire ou le thème que ce nouveau manga présentera. Le nom que portera cette série n’a pas non plus été révélé, bien qu’il soit probable que de futurs détails seront présentés plus tard cette année.

Pendant ce temps, Crunchyroll a toujours l’adaptation animée « Fullmetal Alchemist » et son redémarrage ultérieur « Fullmetal Alchemist: Brotherhood », qui a un développement plus proche du manga, adaptant fidèlement l’arc final de son histoire, bien que l’intrigue soit essentiellement la même.

« Fullmetal Alchemist » raconte l’histoire des frères Edward et Alphonse Elric. Dès leur plus jeune âge, ils ont été formés à la discipline magique utilisée par leur nation, qui s’appelle « l’alchimie ». Quand ils étaient enfants, ils ont tous deux tenté un rituel interdit qui a fait perdre à l’un d’eux un bras et une jambe, tandis que l’autre s’est retrouvé avec son âme collée à une armure après avoir perdu son corps. Les Elric sont en voyage personnel à la recherche d’un objet mystique appelé « la pierre philosophale ».