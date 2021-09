Le créateur de Final Destination parle de l’héritage de son film

Plus de vingt ans se sont écoulés depuis la première du premier film de Destination finale. Ce qui est né comme traitement de scénario pour un épisode potentiel de Les fichiers X elle a grandi et a eu son propre envol pour devenir l’une des sagas les plus mémorables du début du millénaire. Cinq films sont sortis sur la base de l’idée de ce qui se passe quand quelqu’un « trompe » la mort. Jeffrey reddick, un fan de Freddy, fut le créateur de cet emblème de la la terreur ces dernières années, qui a parlé avec Divulgacher et vous pouvez voir un fragment de l’interview ci-dessous :







Après ses débuts de réalisateur dans le film Ne regarde pas en arrière (appelé à l’origine Le bon Samaritain), Reddick parlé de sa carrière et, bien sûr, de ce que cela signifiait d’avoir écrit Destination finale. Reddick il a conçu le premier film à partir d’un article de journal qu’il a lu où une femme est descendue d’un avion après avoir pensé qu’elle allait avoir un accident, ce qui s’est effectivement produit, et bien que l’idée était de vendre l’histoire pour qu’ils y jouent le rôle principal Mulder et Scully, un ami l’a convaincu que l’idée était assez bonne pour être un long métrage.

Ce qui frappe, c’est que Les fichiers X a fini par être connecté à Destination finale main dans la main avec deux symboles de la série, Glen Morgan et James Wong, respectivement scénariste et réalisateur, chargés de peaufiner l’idée de Jeffrey. Le résultat était si bon qu’il a rapidement dû s’asseoir et penser à une suite. Ainsi est né Destination finale 2, la dernière à laquelle il a participé directement, dont tout le monde se souvient de la scène emblématique des bûches sur la route, chose qui lui est venue à l’esprit Jeffrey en rentrant chez lui et se trouvait derrière un véhicule comme celui du film.

Reddick est ami avec plusieurs cinéastes d’horreur qui vont au cinéma ensemble. (Getty)



« J’ai travaillé à Nouvelle ligne pendant onze ans et j’ai adoré. On ne peut pas travailler en studio sans penser aux suites », mentionné Reddick pour ceux qui n’ont pas encore profité de l’idée de Destination finale. De plus, il dit que la trilogie parfaite est composée des deux premiers films de la saga ainsi que du cinquième. Le scénariste a parlé de tous les détails derrière cette production et de certains détails créatifs qui étaient sur le point d’être très différents pour la franchise.

Le premier film ressemble à un épisode de Les fichiers X. Que pensez-vous que Morgan et Wong ont contribué ?

Les fichiers X c’était mon émission préférée, donc c’était parfait pour une idée où les gens trompaient la mort et la mort reviendrait après eux. C’est drôle parce que lorsque nous avons essayé de vendre le film, nous avons eu beaucoup de problèmes avec des gens qui ne comprenaient pas comment nous pouvions faire un film où nous ne voyions pas le méchant. Vous ne pouvez pas le voir et vous ne pouvez pas le combattre et c’est le point. Heureusement quand James Wong et Glen Morgan ils se sont joints à eux, ils se sont battus pour qu’il en soit ainsi. Je pense que votre expérience de travail dans Les fichiers X ça a beaucoup aidé le film. Cela les a aidés à contribuer beaucoup de manière créative. Bob Shaye, président et fondateur de Cinéma Nouvelle Ligne Il m’a demandé ce que je pensais d’eux en train de le réaliser et c’était comme, « Tu te moques de moi ? Je l’ai écrit comme un épisode de Les fichiers X et j’adore son travail. »

Destination finale était proche d’être un épisode de The X-Files. (IMDb)



La mort n’a pas de forme, mais y a-t-il déjà eu un moment où vous avez cédé et avez conçu une sorte de personnage pour l’incarner ?

Dans la scène finale, le dernier combat entre Alexis, Dégager, je leur ai fait voir… Je l’ai décrit simplement comme une figure noire, comme une ombre dans le noir mais je n’ai pas fouillé. Je l’ai mis là et j’ai pensé, si je ne le décris pas beaucoup et que c’est une ombre … Parce que dans le film, Glen et James Ils ont mis une ombre qui se déplaçait dans la salle de bain et la cuisine, mais nous n’avons jamais rien dessiné. Au début il y avait quelque chose… Parce que s’ils ne peuvent pas le comprendre, ils vont chercher d’autres personnes pour leur donner des solutions, et je me souviens qu’il y a eu un plan dans lequel ils avaient la mort comme s’il était une personne élégante en costume, chapeau noir et canne. Comme si c’était quelque chose que tu verrais dans Surnaturel, peut-être. Cette pensée m’a traversé, mais chaque jour j’apprécie que James et Glenn Ils se sont assurés que nous ne le montrions jamais. Parce que si vous ne montrez pas une référence spécifique à la mort avec une religion ou une culture, alors tout le monde peut le voir. S’il ressemble beaucoup au diable, les gens penseront au christianisme et quiconque n’est pas chrétien n’aura pas peur. Je pense que ce qui fait peur, c’est ce qu’on ne voit pas, et c’est quelque chose de la mort, on ne sait jamais quand ça arrivera. C’est beaucoup plus sombre que tout ce que vous pouvez montrer à l’écran.

J’ai lu qu’ils utilisaient des enregistrements d’un véritable accident d’avion. Avez-vous eu un problème avec ça?

Ce n’était pas ma décision. C’était de mauvais goût, pour être honnête. C’est quelque chose que nous ne ferions pas aujourd’hui. Mais c’était à d’autres moments et nous ne pouvions pas payer pour un faux accident d’avion. Après, beaucoup de gens pensaient que nous étions basés sur cet accident, mais on ne peut pas écrire des films aussi vite.

Le personnage de Devon Sawa est mort hors caméra dans le deuxième film. (IMDb)



Pourquoi Devon Sawa n’est-il pas revenu dans la suite ?

Il y avait des problèmes d’horaire qui me dérangeaient. A l’origine, j’ai gardé les deux dans le script, j’ai tué Ali plus tard, mais j’ai gardé le caractère de Devon vivant à la fin de la suite. Quand ils ne pouvaient pas s’entendre avec Devon Ils l’ont tué hors caméra d’une manière ridicule. puis mourir Ali plus tardMais si j’avais su que je ne reviendrais pas Devon Je l’aurais réécrit d’une certaine manière, car… Il impacte et est efficace, mais pas autant que si Alexis était vivant. La plupart des films ont un fille finale et je voulais un gars final. Je crois que Devon Cela donne beaucoup de profondeur au personnage. On ne sait jamais comment ils vont le développer. Pour moi, s’ils ne sont pas morts devant la caméra, ils ne sont pas morts. Devon il aurait pu simuler sa mort et être toujours là.

Le deuxième film a un début bien plus spectaculaire…

Le plus drôle, c’est que les deux films avaient des budgets similaires, mais je suis d’accord que le second semble avoir plus d’argent. Le second était le mérite de David R. Ellis, qui n’est plus chez nous. Il avait l’expérience des cascades. Quand nous avons écrit la scène, c’était trois lignes : « Carnage et chaos en toile de fond ». Nous savions que David J’allais y aller et créer quelque chose de bien meilleur que ce que nous aurions pu écrire. C’est l’un de mes débuts préférés de tout film d’horreur. Pas seulement parce que c’était mon idée mais parce que David a fait un excellent travail. Ce n’est pas beaucoup CGI, peut-être le feu et les bûches rebondissantes, parce que vous ne pouvez pas les orienter, mais pas la plupart des décharges.







Comment était-ce de penser à cette suite?

Quand j’ai écrit la suite je voulais que ce soit une extension du premier, c’est pour ça qu’on se rend compte que les seconds personnages ne sont vivants que parce que les premiers se sont trompés la mort. Mon histoire originale était qu’ils étaient tous des adultes dans Destination finale, il est parti pousser un cri Et tuer des adolescents était de nouveau à la mode et ils ont dit de le faire avec des adolescents et nous l’avons fait comme ça. Avec le second j’ai proposé que je commence par Kimberly et ses amis, puis je les tue tous sauf Kimberly et tu restes avec les adultes. C’était moi qui renversais un peu les attentes et je me suis beaucoup amusé. J’adore cette scène. Vous pensez que ses amis vont être les protagonistes et ensuite le crash.

Que ressentez-vous d’avoir écrit un film qui a eu un tel impact sur la culture ?

Si je meurs demain, je serai heureux d’avoir fait un film qui a laissé un héritage. A 22 ans, on parle encore d’elle. Ils devraient me donner une médaille, je vous assure que j’ai sauvé de nombreuses vies avec des gens qui conduisent. je veux une médaille (des rires). J’espérais vraiment qu’il y aurait des suites. Ils m’envoient toujours des photos de camions avec des billes de bois par Twitter, j’ai entendu dire que les gens dans les cafés avaient un « moment Destination finale« Vous ne pouvez pas imaginer quelque chose comme ça. Je remercie les fans avant tout le monde. Ils façonnent nos carrières. Je suis également reconnaissant envers Nouvelle ligne, à Grégoire et James.







Que savez-vous de la suite qui a été annoncée ?

Je ne suis pas impliqué au-delà de rencontrer les producteurs et l’équipe. Je sais ce qui se passe. J’adorerais y retourner si vous voulez faire un redémarrer, dans ma tête, la mort peut avoir plusieurs desseins. Je pense qu’ils n’en ont pas tiré tout le jus comme les autres franchises. Ils le développaient avant la pandémie, la pandémie est venue y mettre un frein, et maintenant ils le développent à nouveau. Mais ils finissent les scripts, ils ne les ont pas encore finis. Il y en a un en route, ce ne sont pas que des rumeurs. On ne sait pas quand il sortira. Le producteur Craig Perry il veut vraiment avoir une scène avec une porte tournante. Sûrement qu’il l’est, il l’a déjà dit, je pense que ce n’est pas un spoiler. Craig Il est comme le parrain de la franchise.

L’emploi actuel de Jeffrey Reddick

Plus de lien direct avec l’avenir de Destination finale, le travail de Jeffrey reddick continuer sur d’autres routes. Certains d’entre eux ne sont pas si liés au monde de la terreur et ont même de l’expérience dans le monde de l’animation. Mais sans aucun doute, la terreur est le genre qui l’attire le plus et c’est ainsi qu’il est né Ne regarde pas en arrière, le film avec lequel il a fait ses débuts de réalisateur. «C’est un thriller mystérieux sur des personnes qui sont témoins d’une attaque dans le parc et qui n’aident pas, la victime meurt et on sait qui sont les témoins. Quelqu’un ou quelque chose commence à les chasser. On ne sait pas si c’est paranormal ou quoi. C’est plus de mystère que de terreur », il a compté.

Jeffrey a récemment travaillé avec Netflix. (Getty)



Le prochain film, comme assuré Reddick, le ramènera dans le monde de la terreur et slasher. «Je suis excité parce que j’aime le paranormal, mais aussi le slasher. Nous allons commencer le tournage en 2022″, a révélé le réalisateur, qui a déclaré qu’ils étaient toujours en train de rechercher le casting. « Ils me demandent de garder le complot secret. Il y a un grand mystère au milieu, mais il y a des morts très drôles », avancé à Divulgacher.