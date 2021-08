Le créateur de « Family Guy » souhaite qu’il ne soit plus diffusé sur FOX

Le comédien et producteur de télévision Seth McFarlane a pris quelques instants pour exprimer ses regrets sur les réseaux sociaux, exprimant son souhait que « Family Guy », sa célèbre série satirique animée, ne fasse pas partie de la programmation de FOX.

Les vœux de McFarlane viennent de sa honte face aux propos du politologue Tucker Carlson, qui fait partie de l’aile la plus conservatrice du parti républicain aux États-Unis, qui a récemment fait des déclarations incendiaires invitant à ne pas se faire vacciner contre le Covid-19.

«Regardez Fox, nous savions tous les deux que ce mariage ne fonctionnait plus. Le sexe n’est qu’une fois par an, je ne m’entends pas avec ta mère, et eh bien, j’ai eu une liaison avec NBC « , dit McFarlane. Cette affaire fait référence à l’accord de 200 millions de dollars qu’il a signé avec NBCUniversal en 2020 pour la génération de nouveaux contenus télévisuels.

Ce n’est pas la première fois que Seth McFarlane exprime son mécontentement quant au lien entre la série télévisée dans l’entreprise et comment cela est lié à la marque de Fox News, une ligne d’information avec une coupe ultra-conservatrice (chose très contraire à ce qui est présenté dans » Family Guy « ).

Le dernier article d’opinion de Tucker Carlson me fait encore une fois souhaiter que Family Guy soit sur un autre réseau. Écoute, Fox, nous savons tous les deux que ce mariage ne fonctionne plus. Le sexe n’a lieu qu’une fois par an, je ne m’entends pas avec ta mère, et bien… j’ai eu une liaison avec NBC. – Seth MacFarlane (@SethMacFarlane)

Après avoir exprimé ses désaccords avec Carlson sur Twitter en 2018, en 2020, McFarlane s’en est pris à la présentatrice de nouvelles Laura Ingraham, déplorant la production de contenu dans la même société qu’elle. L’achat de Fox par la Walt Disney Company n’a permis que le contrôle des branches du cinéma et de la télévision (qui comprend la production de Family Guy).

Le réseau Fox News est toujours sous le contrôle de Fox Corp, qui possède également les chaînes Fox Sports et Fox Tv, ce qui explique le désaccord entre la série télévisée décontractée et ses programmes d’information conservateurs. « Family Guy » prépare la première de sa saison 20 à la fin de l’année et a déjà l’agrément pour une saison 21.