Le créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama, fait l’éloge de son nouveau film

Le week-end dernier, le dernier volet du Dragon Ball la filmographie a fait son entrée dans les cinémas américains. Dragon Ball : super-héros a été un grand succès auprès du public, et apparemment le créateur de la série, Akira Toriyama d’accord ! Le mangaka a publié un message sur les réseaux sociaux qui a été traduit en anglais par un fan, l’utilisateur de Twitter Herms98, louant l’équipe derrière le film.

J’ai enfin pu voir le film terminé. Bref, c’est un film d’animation incroyable ! Eh bien, je suis l’auteur original, donc ce n’est peut-être pas trop convaincant pour moi de dire des choses comme ça, mais même ainsi, je me suis laissé emporter en le regardant ! Je suis peut-être un vieil homme, mais j’étais vraiment excité.

Dragon Ball Super : Super héros prend les choses dans une direction légèrement différente des films précédents dans le Dragon Ball la franchise. Alors que les fans ont l’habitude de voir les héros sayan, Goku et Vegeta, occuper le devant de la scène ; cette fois, c’est Piccolo, l’ancien méchant namekian devenu allié, qui a rassemblé l’histoire. Piccolo remarque que le fils aîné de Goku, Gohan, a été laxiste à la fois sur ses devoirs de protecteur de la Terre et sur celui de père. Un jour, Piccolo découvre que l’Armée du ruban rouge a ourdi un plan pour exterminer ses amis (très inspiré des super héros). Lorsque Goku et Vegeta ne peuvent pas être contactés sur la planète de Lord Beerus, il parvient à « convaincre » (plutôt une astuce) Gohan de sortir les poings volants.

Par rapport à l’habituel Dragon Ball style de trouver un méchant encore plus grand et plus méchant pour Goku et ses amis à affronter, Super héros implique une équipe d’autres personnages bien-aimés qui n’ont pas les niveaux de puissance les plus grands et les plus mauvais. Toriyama a admis être nerveux à propos du changement d’orientation, mais précise que les inquiétudes ont rapidement été anéanties une fois qu’il a vu le produit final.

Avant cela, les histoires se déroulaient dans l’espace ou dans d’autres contextes à grande échelle comme celui-ci, alors cette fois, je voulais ramener les choses à leurs racines et situer l’histoire dans une petite zone de la Terre. De plus, l’ennemi est l’Armée du ruban rouge, qui n’a pas fait grand bruit lors de la sérialisation originale du manga. Et pour couronner le tout, Goku et Vegeta ne sont pas les protagonistes. Alors que j’essayais d’en faire une histoire intéressante, je craignais tout le temps que ce soit un peu simple. C’est alors que le réalisateur Kodama et l’équipe d’animation exceptionnelle sont arrivés.

Être un super héros

Dragon Ball : super-héros est le premier film Dragon Ball à être produit principalement avec des images générées par ordinateur. C’est une décision qui a d’abord été accueillie avec hésitation par les fans. Cependant, dans sa déclaration, Toriyama a fait l’éloge des visuels du film.

Bien que l’histoire ait pu être à petite échelle selon les normes récentes de Dragon Ball, ils ont réussi à en faire un film incroyable comme jamais auparavant, grâce à leur talent rare et à leurs images de pointe ! Les batailles de la seconde mi-temps m’ont donné la chair de poule, comme la scène de combat sous une pluie battante. La composition habile était si intense que je suis devenu engourdi par l’adrénaline ! Piccolo est trop cool ! Et Gohan est tellement cool ! Et Gamma 1 et Gamma 1… tout le monde est tellement cool !

Malgré son enthousiasme, Toriyama continue de créditer l’équipe derrière le film pour son succès. Il donne des appels à son rédacteur en chef, qui l’a aidé pendant qu’il écrivait le scénario, ainsi qu’au réalisateur, aux doubleurs et au personnel.

Tout cela grâce au réalisateur Kodama et à l’équipe de l’anime, qui ont travaillé beaucoup plus dur que moi, ainsi qu’aux nombreux membres de l’équipe et aux acteurs de la voix qui les ont soutenus, ainsi qu’à mon éditeur chez Sueisha, qui a joué un rôle majeur dans la réalisation de ce le meilleur film possible. Je n’ai que de la gratitude envers eux tous. Je suis vraiment satisfait.

Dragon Ball : super-héros est actuellement en salles via Crunchyroll. Le film est projeté à la fois dans la langue japonaise originale et dans un doublage anglais.