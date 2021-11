Le créateur de « Dexter: Bad Blood » promet un grand impact après sa fin

Comme si la polémique soulevée avec la fin originale de « Dexter » en 2013 ne suffisait pas, Clyde Phillips, responsable de son retour avec « New Blood », assure que cette nouvelle conclusion de la célèbre série Showtime « va exploser Internet » faisant allusion à la conversation qui sera générée une fois arrivée à son terme.

La participation de Phillips à la série originale remonte à ses quatre premières saisons au cours desquelles il a été scénariste et showrunner, abandonnant la production en raison de la direction que ses producteurs voulaient prendre à cette époque. Cela conduirait à une baisse de plus en plus évidente de la qualité de leurs histoires, aboutissant à une fin qui ne satisferait personne.

Bien que Phillips ait souligné dans une récente interview qu’il n’avait pas encore vu la fin entièrement éditée, il n’a pas hésité à déclarer que « Dexter: New Blood » est sans aucun doute le meilleur qu’il ait jamais écrit jusqu’à présent. «Ce sera surprenant, inévitable et cela fera exploser Internet. C’est, personnellement, la meilleure chose que j’ai écrite », a commenté lors d’un chat avec TVLine.

Phillips a également fait l’éloge du travail du réalisateur Marcos Siega, qu’il a qualifié de personne très expérimentée et de « grand ami de la série ». « Je ne l’ai pas encore vu, d’ailleurs. Je ne l’ai vu que pendant le tournage. Nous sommes en train de monter les épisodes 7 et 8, donc je n’en ai pas encore vu 10. J’ai hâte, à vrai dire.

« Dexter: New Blood » mettra à nouveau en vedette Michael C. Hall, qui reprend Dexter Morgan dix ans après s’être installé dans une petite ville froide du nord de l’État de New York après les événements survenus dans la série originale, qui l’ont forcé à faire semblant de sa mort et fuyant la Floride après la mort de sa sœur Debra.

Michael C. Hall a révélé lors de la confirmation de cette nouvelle saison que le retour de « Dexter » à la télévision était un sujet de discussion entre lui et les dirigeants de Showtime depuis longtemps, mais cela a finalement semblé être le moment parfait pour faire lui revient.