Le créateur de Deadpool révèle sa déception face aux débuts du personnage sur grand écran

Comme la plupart des gens, Dead Pool le créateur Rob Liefeld était plus qu’un peu déçu de l’arrivée de Wade Wilson dans X-Men Origins: Wolverine. Alors que l’itération de la bande dessinée de Wilson a subi plusieurs changements du supervillain de Les nouveaux mutants à Merc avec une bouche qui aime les grossièretés et qui brise le quatrième mur que tout le monde aime, on pourrait en dire autant de son adaptation à l’écran. Bien que toujours interprété par Ryan Reynolds, il n’a pas été bien accueilli à ses débuts après que le personnage a été initialement présenté, car une interprétation proche de la création de Liefeld a été transformée en « Weapon XI » muet et obéissant, supprimant tout ce qui était bon dans le personnage.

FILM VIDÉO DU JOUR

Lors d’une apparition sur The Big Thing avec Kristian Harloff et Coy Jandreau, Liefeld a parlé de sa déception face à la manipulation du personnage lors de sa première apparition sur grand écran. Selon Liefeld, il a essayé de soulever des inquiétudes quant à la représentation du personnage, mais le studio à l’époque était plus intéressé par le personnage de Gambit, qui était censé avoir ses propres retombées qui n’ont finalement rien donné. Même après la fuite du film en ligne et le début des réactions des fans, la suggestion de Liefeld d’ajouter une scène de générique de fin différente de celle utilisée, présentant potentiellement une représentation plus précise de Dead Pool, a été licencié. Il a dit:

« J’en ai été très déçu. Je savais qu’ils le maltraitaient un an plus tard. Alors, je les ai suppliés de faire un après-crédit avec lui dans le masque qui sortait littéralement six semaines avant sa première … regardez X-Men Origins: Wolverine, après l’ouverture avec Ryan coupant les balles avec les katanas, ce film ne ça n’existe pas pour moi.

Le succès de Deadpool à l’écran est né de son plus gros échec dans X-Men Origins : Wolverine





Renard du 20e siècle

Alors que sa première apparition laissait beaucoup à désirer, Dead Pool viendrait finalement en 2016 avec un peu d’aide de Ryan Reynolds, qui aurait été la source de fuites d’images de test de lui en tant que personnage. Cette fuite a conduit des milliers de fans à pousser le studio à faire un Dead Pool film. Quelle que soit la vérité, Dead Pool s’est produit, et a été suivi d’une suite en 2018, qui ont rapidement éradiqué le souvenir de sa première apparition. Bien que la scène post-générique de Deadpool 2 a rappelé à tout le monde qu’il avait « réparé les torts » du passé, y compris que Carcajou son apparence et son implication dans La lanterne Verte film.

Avec Dead Pool maintenant une superstar classée R et les deux films étant parmi les films les plus rentables de cette catégorie, l’avenir de Dead Pool était prêt avec un troisième film déjà en développement jusqu’à ce que la fusion Disney / Fox arrive et mette en doute l’avenir du personnage. Cependant, les fans craignent que Deadpool ne revienne pas ou ne soit édulcoré s’il le faisait, ont été calmés après qu’il a été annoncé que même en tant qu’intronisé au MCU, Dead Pool restera classé R et ne cherchera pas à apporter des modifications au personnage dans sa forme la plus populaire. Avec Reynolds travaillant prétendument sur le script, ce n’est qu’une question de temps avant que nous en sachions plus sur ce que l’avenir réserve au personnage.





Shazam ! La star Zachary Levi voulait être Deadpool, pense que Reed Richards « serait amusant » Zachary Levi dit que le rôle principal de Fantastic Four de Reed Richards serait amusant à jouer s’il pouvait jouer dans n’importe quel autre film de super-héros.

Lire la suite





A propos de l’auteur