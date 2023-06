Le créateur de Deadpool promet une « grande balade » pour les débuts du MCU

Les débuts de Ryan Reynolds en tant que Dead Pool dans l’univers cinématographique Marvel se rapproche. En fait, plus tôt cette semaine, Disney a annoncé une série de changements à son calendrier qui a placé le troisième volet des aventures de Merc with a Mouth en mai 2024, six mois avant sa sortie originale.





Avec le tournage déjà en cours pour l’arrivée très attendue du personnage de bande dessinée le plus irrévérencieux que le cinéma ait vu ces dernières années, l’excitation des fans de voir non seulement Reynolds mais aussi Hugh Jackman revenir alors que Wolverine grandit et cela se remarque facilement sur les réseaux sociaux.

Et maintenant, l’un des créateurs du personnage alimente cette émotion. Dans une interview avec Collider, Rob Liefeld a exprimé sa propre excitation pour l’arrivée de Deadpool au MCU, anticipant une aventure épique avec Reynolds et Jackman à la barre :

« Et maintenant, nous allons enfin les réunir. Les gens vont… Ce que je sais va te faire fondre, et c’est tout ce que je vais dire. Les gens vont faire un super tour, point final.

Dead Pool 3 sera le premier film classé R pour le MCU, ouvrant la porte à de nouvelles possibilités pour la franchise tout en restant fidèle non seulement au personnage, mais aussi au travail que Reynolds et sa société ont fait avec les deux premiers versements.

Deadpool venant au MCU n’aurait pas eu lieu sans Wolverine

Avant même que Disney ne fusionne avec Fox et l’annonce officielle que Deadpool ferait partie de l’univers cinématographique Marvel, Liefeld savait que l’idée de construire une franchise incluant les X-Men sans Jackman était très difficile et l’a dit à l’acteur australien. dans l’espoir qu’il finirait par décider de revenir à un moment donné dans le futur, ce qui s’est produit :

«Et regardez, tout ce que nous voulons, c’est que Deadpool et Wolverine se mélangent. Et je pense toujours que c’est très gentil… il y a quelque chose de gentil, et j’ai dit à Hugh [Jackman] à son visage, quand j’ai eu la chance de le rencontrer lors de sa tournée Greatest Showman, j’ai dit: ‘Écoute, Hugh, je vais te dire, A.) il n’y a pas de MCU sans toi en tant que Wolverine, point final.’ «

Pendant des années après avoir donné vie au personnage pour la dernière fois en 2017 Logan, Jackman a dit qu’il ne jouerait plus contre lui. Heureusement, son amitié avec Reynolds a réussi à le faire revenir pour une nouvelle aventure qui, en tout cas, ne changera rien aux événements du film de James Mangold.

Dead Pool 3, comme ses stars l’avaient prévu, présentera une ou plusieurs versions alternatives du héros mutant de Jackman. Bien qu’aucun détail de l’intrigue n’ait été révélé, il est possible que cela implique un voyage dans le temps avec Wade tentant de retrouver Vanessa en utilisant la technologie de Cable.

Rejoindre Jackman et Reynolds seront des stars bien connues de la saga Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Leslie Uggams, Karan Soni, Brianna Hildebrand, Rob Delaney et Shiori Kutsuna. Ils seront rejoints par de nouveaux ajouts tels que Matthew Macfayden et Emma Corrin.