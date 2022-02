Le créateur de Deadpool nerveux à propos de la version Disney du personnage classé R

Lorsque la fusion Disney / Fox a été achevée, plusieurs fans de franchise cotés R ont imaginé que leurs films préférés devenaient soudainement PG-13 sous le contrôle de la House of Mouse. L’un de ces films classés R est Dead Pool 3qui était en développement avant la fusion, et en raison de la connexion de Disney avec Marvel Studios et le MCU familial, des questions ont été soulevées sur la façon dont Dead Pool avancerait. Il paraît que Dead Pool Le créateur Rob Liefeld est l’un de ceux qui s’inquiètent de la façon dont la troisième sortie du personnage sera gérée.

La première Dead Pool le film était un botté de dégagement de la 20th Century Fox. Pourtant, cela a porté ses fruits massivement, déclenchant une suite qui a poursuivi le succès des bouffonneries sur grand écran du personnage et a vu Dead Pool 3 feu vert immédiatement. Chez Disney à cette époque, le MCU commençait à s’imposer, et il est devenu évident que les films Marvel devaient être centrés sur la famille pour fonctionner. Cela contrastait fortement avec le succès de Dead Pool et aussi Loganun plus foncé, R-rated X Men spin-off qui serait la dernière apparition de Hugh Jackman en tant que Wolverine. D’une manière ou d’une autre, après la fusion, il a été annoncé que Deadpool rejoindrait le MCU mais resterait classé R.

Lors de son apparition sur The Big Thing, Liefeld a évidemment été interrogé sur le troisième film Deadpool à venir et s’il se sentait nerveux quant à la façon dont ses nouveaux propriétaires le traiteraient. L’auteur de la bande dessinée a déclaré: «Laissez-moi regarder droit dans la caméra. Suis-je nerveux ? Oui! » Liefeld a ensuite fait valoir un point qui a été soulevé par d’autres concernant les prochains films Marvel plus sombres comme Lame et Chevalier de la lune, affirmant qu’il est important que les films Marvel classés R continuent d’attirer ceux qui ont maintenant dépassé le groupe démographique clé des jeunes que le MCU vise à plaire. Il a dit: «Est-ce que j’ai confiance que Disney va faire un film R-rated? Pouvez-vous me réveiller dans deux ans et me montrer que cela a fonctionné ? »

Deadpool sera toujours une anomalie, même lorsqu’il rejoindra le MCU





Renard du 20e siècle

Même si Marvel semble se diriger vers un territoire plus orienté vers les adultes dans les années à venir, Deadpool n’est pas le genre de personnage qui pourra se glisser dans un film de Tom Holland Spider-Man ou se lier d’amitié avec Thor. Il peut, cependant, satisfaire ses légions de fans en continuant d’être le personnage grossier et grossier que les fans se sont tournés par millions pour voir dans ses deux films à ce jour, et c’est ce que tout le monde espère qu’il est autorisé à faire à son retour.

Ryan Reynolds a laissé entendre qu’il avait déjà commencé à travailler sur le nouveau Dead Pool suite, et a déclaré qu’il poursuivrait son développement une fois qu’il reviendrait de son court congé sabbatique. Bien qu’aucun échéancier n’ait été donné pour savoir quand Dead Pool 3 est susceptible d’arriver, sur la base du calendrier connu de Marvel Studios, il est probable que si tout se passe bien, nous devrions voir Dead Pool 3 sortira dans les cinémas en 2025.





