Le créateur de Deadpool était déjà au courant du retour de Hugh Jackman en tant que Wolverine

La nouvelle de Hugh Jackmanest de retour dans son rôle de Logan/Wolverine de X Men a fait le bonheur des fans de l’acteur. Le retour de Hugh Jackman, bien que toujours souhaité, a également été une surprise pour de nombreux journalistes et journalistes des médias de divertissement, car aucune fuite n’a été signalée concernant un tel accord entre Jackman et Marvel Studios. Cependant, une personne en était tout à fait consciente et l’a gardé secret pendant longtemps.





Dans une conversation avec ComicBook.com, Dead Pool Le créateur Rob Liefeld a révélé qu’il était au courant du retour de Hugh Jackman en tant que Wolverine bien avant l’annonce. Liefeld a révélé qu’il avait été informé par un initié de l’industrie de la rencontre de Hugh avec Marvel Studios. Bien que Liefeld n’ait jamais dit le nom de son ami, il a dit que ses informations ont toujours été exactes. Liefeld a également noté que même s’il avait le rapport, il ne savait pas quand le studio ferait l’annonce officielle.

Ces artistes ont peut-être besoin de temps, mais le fait est que le lendemain de la réunion de Disney, j’avais un ami de l’industrie qui ne s’est jamais trompé et qui était assez puissant dans le secteur du divertissement. Il m’appelle et me dit : « Mec, Hugh est connecté. Wolverine est de retour. Ils le font. Ne doutez pas de moi. Je l’ai verrouillé. L’affaire est conclue. Ils le font. Je savais quand ils voulaient filmer et en quelque sorte toutes ces informations sur la production et toutes ces informations semblaient être exactes, mais personne ne savait quand ils allaient l’annoncer.

Ryan Reynolds a récemment annoncé Deadpool III via une vidéo qu’il a partagée sur ses réseaux sociaux, se terminant par la révélation surprise de Jackman où il accepte de jouer à nouveau à Wolverine. Le film a également reçu un nouveau logo, avec les griffes d’adamantium de Wolverine arrachant le logo Deadpool, marquant le chiffre romain III dessus. Dans une deuxième vidéo, le duo approfondit également les questions des fans sur le retour de Wolverine après sa disparition en Loganlaissant les fans sur un cliffhanger beaucoup plus pressant tout en les faisant rire aux éclats.





Le retour de Hugh Jackman fera-t-il place à plus X Men?

Deadpool 3 sera le premier film officiel qui s’inscrira directement dans la continuité du X Men série. Le film est même intitulé Deadpool « III », le signifiant comme un troisième opus de la série au lieu d’un redémarrage. Cela vient même lorsque le film se déroule dans l’univers cinématographique Marvel. Et maintenant que Jackman a rejoint Reynolds dans le film, il est possible que cela ouvre des portes à d’autres mutants pour entrer dans le MCU.

Jusqu’à présent, Marvel Studios a confirmé deux personnages comme mutants – Kamala Khan/Ms. Merveille et Namor. Les deux personnages, cependant, ne sont pas des mutants dans les bandes dessinées et leurs origines ont été modifiées pour leurs apparitions respectives en direct. Par ailleurs, Patrick Stewart a joué le rôle de Charles Xavier dans Doctor Strange dans le multivers de la folie comme une variante de son personnage de la Série X-Men.

On ne sait toujours pas comment les mutants arriveront au MCU, mais Deadpool III, qui fera briser le quatrième mur par le mercenaire avec la bouche, peut être la meilleure explication de l’entrée des mutants dans leur nouvelle maison. Marvel Studios développe également un nouveau Mutants film qui peut avoir lieu dans la phase six de la franchise, mais les chances qu’il lance la phase sept sont beaucoup plus élevées.

Deadpool 3 sortira le 6 septembre 2024. La date de sortie suggère que Deadpool 3 commencera la phase six du MCU car elle sera publiée avant Les quatre Fantastiques qui devrait sortir en novembre de la même année.