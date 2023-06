Le créateur de Deadpool 3, Rob Liefield, dévoile le mystère derrière l’énigmatique Set Photo Tweet

luvia cosmetics - Flawless Face Set de Pinceaux Visage 1 unité

Vous êtes-vous déjà demandé quel est le mystère qui se cache derrière une texture de make up fine et à l'aspect impeccable ? Eh bien, en dehors d'une routine de soins de la peau saine, cela dépend surtout de bon pinceaux de maquillage. Créé par des maquilleurs professionnels, ce set contient les pinceaux cosmétiques les plus importants pour appliquer et estomper toutes les formules à base de poudre,de crème et de gel. Le set comprend deux nouveaux pinceaux de maquillage performants: Un pinceau tampon pour les fonds de teint et les poudres, Un pinceau tampon pour les anticernes, super doux et compact pour la précision, qui est incroyablement doux pour le contour sensible des yeux.Les deux pinceaux sont conçus pour appliquer le produit de façon uniforme sur toutes les zones du visage. Les poils synthétiques denses forment la conception optimale pour tamponner les produits de manière très homogène, laissant derrière eux un teint uni et naturel. Le pinceau fard à joues vous aide à appliquer votre poudre de bronzage pour obtenir un résultat lisse et ensoleillé. Conçu pour les formules libres ou pressées, le pinceau à poudre vous permet de fixer votre teint pour un fini luxueux et parfaitement diffus.Set de pinceaux maquillage de qualité premium pour un make up parfaitLes pinceaux faits à la main sont entièrement vegan et sont présentés dans un emballage écologique au design artistique. Dans un sac en satin soyeux, les pinceaux peuvent être rangés confortablement et en toute sécurité pour les transporter en voyage, sortie, et travail. Les fibres synthétiques super douces sont particulièrement adaptées aux peaux sensibles sans causer aucune allergie ou irritation cutanée.