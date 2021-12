Le créateur de Dark Souls attribue à Ico l’existence de son jeu

Parler de l’industrie du jeu vidéo moderne, du moins à l’heure actuelle, oblige toute personne familière avec le sujet à devoir mentionner la saga « Dark Souls », des titres de dark fantasy qui ont en quelque sorte donné le ton dans la conversation sur la difficulté et l’accessibilité dans le expérience interactive.

Comme on pouvait s’y attendre, son réalisateur Hidetaka Miyazaki, qui est également le cerveau derrière « Elden Ring », l’un des titres les plus attendus d’aujourd’hui, a révélé sa principale source d’inspiration dans le monde des jeux vidéo, notant qu’aucun de leurs jeux existerait sans « Ico », un jeu d’aventure et de plateforme sorti en 2001 pour la console PlayStation 2.

« Ico » est un jeu d’action et de plate-forme dont le principe est basé sur un monde fantastique dans lequel un jeune personnage, armé d’une épée, doit s’échapper d’un immense château avec un personnage féminin nommé Yorda pour l’empêcher de vivre un terrible destin cela a déjà été prophétisé auparavant.

Miyazaki a partagé dans une interview avec Famitsu (via Video Game Chronicle) que la première fois qu’il a joué à « ico », cela a eu un tel impact sur lui qu’il a changé son cheminement de carrière pour toujours pour commencer à travailler dans le monde des jeux vidéo. « C’était une nouvelle expérience magnifique et une histoire que je n’aurais jamais imaginée. »

Miyazaki dit qu’il a d’abord expérimenté le jeu lors d’une visite à un de ses amis et que tout le temps il était silencieux et complètement ému par l’expérience. Le créatif aurait même adressé de fulgurantes félicitations à Fumito Ueda, créateur de « Ico », à l’occasion du 20e anniversaire de son lancement.

La carrière de Miyazaki dans le domaine du jeu vidéo a commencé en 2004 avec le jeu PS2 « Armored Core: Last Raven », assumant rapidement le rôle de réalisateur dans ses suites. Son intérêt pour les RPG s’est élargi après la sortie de « Demon’s Soul’s » sur PS3. Ce nouveau jeu est considéré comme le premier précédent de la saga « Dark Souls » et des versions ultérieures de FromSoftware.